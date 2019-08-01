Almanya Dışişleri Bakanı, Nazi katliamları için Polonya'dan özür diledi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Nazilerin Polonya'da yaptığı katliamlar için özür diledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Nazilerin Polonya'da yaptığı katliamlar ve işlediği suçlar için Polonya halkından özür diledi.

Varşova ayaklanmasının yıldönümünde yapılan anmaya Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz ile birlikte katılan Maas, 1944 yılındaki ayaklanma sırasında yapılan katliamlardan ve suçlardan utanç duyduğunu dile getirdi.

Maas, "Almanlar ve Almanya adına ülkenizde yapılanlar ötürü utanç duyuyorum. Ve aynı zamanda bu sorumluluğun savaştan sonra uzun süre saklanmasından dolayı da utanç duyuyorum" dedi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Maas, Polonya'nın tazminat talebinin Almanya tartışılmaya açık bir konu oluşturmadığını “bu kapanmış bir konudur” sözleriyle dile getirdi.