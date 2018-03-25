Almanya Dışişleri Bakanı: İsrail'in güvenliği dış politikamızın merkezinde

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İsrail ve Filistin ziyaretleri öncesinde "İsrail'in güvenliğini savunmanın Alman dış politikasının merkezinde durduğunu" söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iki günlük bir resmi ziyaret için İsrail'e gitti.

DW Türkçe'nin haberine göre Pazar günü Tel Aviv'e uçmadan hemen önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Maas, Almanya'nın "ortağı İsrail'le özel bağına" vurgu yaptı.

'İSRAİL'LE ÖZEL BAĞIMIZI GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Maas, "Almanya'nın demokratik Yahudi devleti İsrail için taşıdığı sorumluluk ve İsrail ile içerisinde bulunduğu dayanışma, İsrail'in güvenliğini savunmak ve antisemitizmle mücadele, dış politik koordinat sistemimizin merkezinde bulunuyor" şeklinde konuştu.

Almanya'nın İsrail'le dostluğunu "büyük bir armağan" olarak nitelendiren Maas, "Ortadoğu politikamızın sürekliliği hala geçerli. İsrail'le özel bağımızı gelecekte güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Diplomatik temaslarına Filistin'de devam edecek olan Maas, iki günlük ziyareti süresince İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.