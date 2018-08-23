Almanya Cumhurbaşkanı: Göçmenlere sürekli şüpheyle yaklaşılması ülkemiz için utanç

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 'Almanya'da ne kadar uzun süre yaşadıklarını fark etmeden, göçmenlere sürekli şüpheyle yaklaşılması sadece bireyleri yaralayıcı değil, ülkemiz için utanç vericidir' dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Türk-Alman Kahve Sofrası" etkinliği kapsamında Cumhurbaşkanlığı konutu "Schloss Bellevue'ye davet ettiği bir grupla sohbet etti.

Burada konuşan Steinmeier, Almanya'da son dönemde aidiyet, dışlanma, entegrasyon ve toplumun içine kapanması gibi konuların tartışıldığına dikkati çekerek, bu tartışmaların panik yapılmadan ve sorunlardan kaçılmadan ele alınması gerektiğini söyledi.

Almanya'nın birçok kişi için yeni bir vatan haline geldiğinin ancak kimsenin de bu nedenle köklerini inkar etmediğini belirten Steinmeier, vatan kelimesinin "başkasını dışlamak için kullanılan bir araç olmadığını" söyledi.

Steinmeier, "Almanya'da ne kadar uzun süre yaşadıklarını fark etmeden, göçmenlere sürekli şüpheyle yaklaşılması sadece bireyleri yaralayıcı değil, ülkemiz için utanç vericidir. Irkçılık ve ayrımcılık insan onurunu zedeliyor ve demokrasimize zarar veriyor" ifadelerini kullandı.