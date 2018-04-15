Almanya Cumhurbaşkanı: ABD-Rusya ilişkileri düzelmeden Suriye'ye barış gelmez

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Suriye'yi tehdit ederek "ABD-Rusya ilişkileri düzelmeden Suriye'de barış ihtimalinin sıfır olduğunu" söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman basınına konuşarak Ortadoğu'da hiçbir şeyin "ABD ve Rusya olmadan başlayamayacağını" öne sürdü.

Bild am Sonntag'a konuşan Steinmeier, "süper güçler büyük sorumluluk taşıyor" diyerek, ABD ve Rusya'nın "dünyaya karşı sorumlulukları olduğunu" iddia etti.

Steinmeier, "eğer ABD ve Rusya Suriye'ye dair farklılıklarını azaltmanın yolunu bulmazsa Suriye'de durumun düzelme ihtimali sıfır" diye konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı, "yedi yıldır ilk kez Suriye savaşında ABD ve Rusya silah sistemlerinin doğrudan karşı karşıya gelmesinin ciddi bir tehdit haline geldiğini" söyledi.