Almanya, Çinli şirketlerin ödemediği verginin peşine düştü

Almanya'nın, çevrimiçi satış siteleri üzerinden çalışan 100 Çinli şirketin ülkede vergi ödemediği için 1 milyar avroya yakın para kaybettiği iddia ediliyor.

Alman vergi denetmenleri, çevrimiçi satış sitesi Amazon.com aracılığıyla ürün satan yaklaşık 100 Çinli perakende mal satıcısının vergi ödemediğini ortaya çıkardı.

Soruşturmanın Almanya'daki Çin perakendecilerinin katma değer vergisi kaydından sorumlu olan Berlin-Neukoelln vergi dairesi tarafından yönetildiği belirtilirken, Berlin konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Amazon, ABD'li şirketin platformunu bir pazar olarak kullanan perakendecilerin bağımsız şirketler olduklarını ve kendi vergi yükümlülüklerinden sorumlu olduklarını söyledi.

Bir Alman vergi mükellefi sendikası Kasım ayında, Çin ya da Avrupa Birliği üyesi olmayan diğer ülkelerdeki çevrimiçi perakendecilerin Almanya'da geçerli olan yüzde 19'luk katma değer vergisini ödemediği için, ülkenin yılda 1 milyar avro (1,2 milyar dolar) kaybedebileceğini söylemişti.

İngiltere, eBay ve Amazon.com gibi çevrimiçi pazarı kullanan şirketlerin vergi ödemediği durumlarda, bu platformları sorumlu tutacağını açıklamıştı.