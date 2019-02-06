Almanya cihatçıyı Türkiye’ye teslim etti

Almanya bir islami cihatçıyı Türkiye’ye teslim etti. Adem Yılmaz adlı cihatçı 400 kilogram patlayıcı hammaddesi ile yakalanmıştı.

"Sauerland Grubu" olarak bilinen terör hücresinin üyesi Adem Yılmaz, 11 yıllık hapis cezasının ardından doğduğu ülke Türkiye'ye sınır dışı edildi.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Hessen eyaleti İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yılmaz'ın Salı günü Türk makamlarına teslim edildiği belirtildi. 40 yaşındaki Yılmaz, 2010 yılında "İslamî Cihad Birliği adlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aldığı hapis cezasını kısa süre önce tamamlamıştı.

Adem Yılmaz, terör hücresinin diğer üyeleri ile birlikte, 2007 yılında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Sauerland bölgesindeki bir evde yaklaşık 400 kilogramlık patlayıcı üretmeye yetecek kimyasal madde ile yakalanmıştı. Sauerland Grubu, Almanya'daki Amerikan üslerindeki süpermarketler, Amerikalıların gittikleri gece kulüpleri ve havalimanlarına saldırı düzenlemeyi planlıyordu. Teslim edilen cihatçı hakkında Türkiye'de herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı ise bilinmiyor.