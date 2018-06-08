Almanya BM Güvenlik Konseyi'ne seçildi

Almanya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçildi.

Birleşmiş Milletler, Almanya'yı iki yıllığına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçti. Seçilen diğer ülkeler Belçika, Güney Afrika, Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya oldu.

BM kararıyla birlikte Almanya altıncı kez BMGK'ye girmiş oldu.

BMGK üyeliği için İsrail de aday olmuştu, ancak yeterli desteği bulamaması sonucu adaylıktan çekildi. Belçika ve Almanya'nın seçileceği kesinlik kazanmıştı.

Almanya konuyla ilgili açıklamasında "Bu büyük görev ve sorumluluğu heyecanla bekliyoruz. Bize güvenen herkese teşekkür ederiz. Şimdi çalışma zamanı!" ifadelerini kullandı.

BM oylaması öncesinde açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Mevcut durumda güçlü bir Birleşmiş Milletler'e ihtiyacımız var" demişti.