'Almanya, Avrupa'nın ABD diktasından kurtulması için bir dizi hamle öneriyor'

Rusya Çağdaş Devlet Kalkınma Enstitüsü'nden Dmitriy Solonnikov, 'Almanya, son dönemde Avrupa'yı ABD diktasından çıkaracak bir dizi ekonomik hamleden söz ediyor' dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın "Rusya, Türkiye, Çin'e uygulanan ve belki de gelecekte bir başka önemli ticari partnerimize uygulanabilecek son derece plansız ve spesifik olmayan yaptırımlar nedeniyle ABD'ye tepki göstermeliyiz" sözlerine ilişkin Rusya'dan açıklama geldi.

Sputnik'e konuşan Rusya Çağdaş Devlet Kalkınma Enstitüsü'nden Dmitriy Solonnikov, "Almanya, son dönemde Avrupa'yı ABD diktasından çıkaracak bir dizi ekonomik hamleden söz ediyor. Almanya'nın İran'a yaptırımlara oldukça sert tepki göstermesinin ve AB'nin engelleyici paketler kabul etmesinin yanı sıra Almanya'dan ABD'nin SWIFT sistemine, Dünya Bankası ve IMF'ye alternatif getirilmesine, yani küresel finans işlemlerinde doların ve ABD'nin diktasından çıkılmasına dair öneriler geliyor" ifadelerini kullandı.

Bu bağlamda Almanya'nın Avrupalı şirketleri Rusya ile ticarette ABD'nin yaptırımlarından koruma tutumunu mantıklı ve tutarlı bulduğunu belirten Solonnikov, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD, kabul ettiği yaptırımların tüm ülkeler tarafından zorunlu olarak uygulanmasını istiyor. Avrupa, bu tutumu reddediyor. Almanya'nın Avrupa kıtasını Rusya'ya yönelik Amerikan yaptırımlarıyla mücadeleye çağırması, son derece mantıklı bir eylem."