Almanya: Ani rota değişikliği IŞİD’le mücadeleyi riske atar

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin Suriye’den çekilme kararının IŞİD’le mücadeleyi riske atacağını savundu.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, ABD’nin Suriye’deki “ani rota değişikliğinin” IŞİD’e karşı mücadeleyi riske atacağını savundu.

Maas, ABD’nin Suriye’den çekilmesiyle ilgili olarak Twitter’dan paylaştığı mesajında, IŞİD’in geriletildiğini ancak hâlâ tehdit olmaya devam etttiğini kaydetti.

Maas, ABD’nin çekilme kararının IŞİD’e karşı mücadeleye zarar verebileceğini ve bölgede şimdiye kadar elde edilen “başarıları” tehlikeye atabileceğini savundu.

Almanya’nın Suriye’deki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonda yaklaşık bin 200 askeri bulunuyor.