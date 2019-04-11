Almanya Adalet Bakanı: Türkiye'deki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz

Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley, Türkiye’deki gelişmeler ve yerel seçim sonuçlarını 'endişeyle' izlediklerini kaydetti.

Almanya Adalet Bakanı Katarina Barley, Türkiye’deki yerel seçim sonuçlarına itiraz süreçleri hakkında ayrıntılı değerlendirme yapmak istemediğini söylemekle birlikte, yaşanan gelişmeleri endişeyle izlediklerini kaydetti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, ​Adalet Bakanı Barley, “Türkiye’de hukuk devleti alanında yaşanan gelişmeleri zaten bir kaç yıldır büyük bir endişeyle izliyoruz. Her ne kadar adalet bakanlıkları arasında iyi ilişkilerimiz olsa da Türkiye’de hukuk devleti alanında yaşanan gelişmelerden ötürü kaygılıyız ve bunu da muhataplarımıza açıkça dile getiriyoruz” diye konuştu.

Aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki liste başı adayı olan Katarina Barley, SPD’nin Türkiye’de iki kardeş partisi olduğunu söyleyerek, “Gayet tabii ki CHP ve HDP’nin seçim başarılarından ötürü memnuniyet duyuyoruz” dedi.