Almanya, 34 yıllık nükleer reaktörü durduruyor

Almanya'da yaklaşık 34 yıldır faaliyette bulunan nükleer reaktörün durdurulduğu açıklandı.

Almanya, ülkenin güneyinde yaklaşık 34 yıldır faaliyette bulunan nükleer reaktörün durdurulduğunu duyurdu. Nükleer reaktör tesisi sözcüsü pazar günü yaptığı açıklamada reaktörün kapatıldığını belirtti.

Reaktör bugün öğleden sonra kapatılmasının ardından Almanya’da faaliyette bulunan yalnızca 7 reaktör kalacak. Sonuncu reaktörün ise 2022 yılı Aralık ayında durdurulması planlanıyor.

Almanya, 2011 yılında meydana gelen Japonya’daki Fukuşima nükleer felaketinin ardından ülkedeki nükleer santrallerin faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Bu kararın bir parçası olarak, Münih’in yaklaşık 120 kilometre kuzeybatısında bulunan Gundremmingen nükleer istasyondaki Reaktör B’nin faaliyetlerinin durdurulma çalışmaları tamamlandı.

İstasyonda bulunan ve Reaktör B ile 1984 yılında aynı anda faaliyete geçen Reaktör C’nin çalışması ise 2021 yılına kadar devam etmesi planlanıyor.