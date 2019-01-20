Alman savunma devi Suudi Arabistan'a silah ambargosunu dava edecek

Alman silah üreticisi devi Rheinmetall, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan’a silah ihracatını durdurma kararı alan Alman hükümetine dava açmaya hazırlanıyor.

Alman silah üreticisi devi Rheinmetall, Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan’a silah ihracatını durdurma kararı alan Alman hükümetine dava açmaya hazırlanıyor.

Spiegel’in haberine göre Ekonomi Bakanlığı’na bir mekup gönderen Rheinmetall, Suudi Arabistan’a silah ihracatını askıya alan kararın geri çekilmemesi durumunda uğradığı zarar sebebiyle Alman hükümetine dava açacağını söyledi.

Hükümetin kararının daha önceden onaylanan silah satışlarını etkilediği belirtilirken, Rheinmetall’in tazminat talebinde bulunması bekleniyor. Şirketin, zararına karşılık hükümetten tazminat talep etmemesi durumunda hissedarlarının Rheinmetall’e dava açabileceği de basına yansıyan iddialar arasında.

BAKANLIK İLE GÖRÜŞÜLECEK

Reuters’a konuşan şirket yetkilileri, kendilerine belirli bir zaman aralığı verilmediğini belirterek, bakanlık ile ocak ayında yeniden görüşmek üzere anlaşmaya vardıklarını aktardı.

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, geçen hafta yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’a yönelik silah ihracatını yeniden başlatma niyetinde olmadığını söylemişti.

Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 18 Suudi vatandaşına seyahat yasağı getiren Almanya, Suudi Arabistan'a daha önce onaylanmış anlaşmalar dahil tüm silah ihracatını durdurma kararı almıştı.