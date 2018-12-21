Alman Polis Sendikası, faşist örgütlenmeyi doğruladı

Frankfurt Emniyet Teşkilatı bünyesinde aşırı sağcı bir hücrenin varlığı şüphesiyle başlatılan soruşturma devam ederken, Alman Polis Sendikası Başkanı teşkilat bünyesinde aşırı sağcı oluşumların bulunduğunu belirtti.

Alman Polis Sendikası (GdP) emniyet birimlerinde aşırı sağcıların da olduğunu doğruladı. Sendika Başkanı Oliver Malchow, Passauer Neue Presse gazetesine yaptığı açıklamada "Bünyemizde bazı aklı karışmış insanların bulunduğunu hesaba katmak zorundayız” dedi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Malchow, anayasaya sadakat yemini etmiş olan binlerce polis arasında "yüksek sayıda gizlice radikalleşmiş" olanların da bulunduğunu bildiğini ve bu kişilerin tespit edilip polislikten ihraç edilmesi gerektiğini belirtti.

Alman Polis Sendikası Başkanı, Frankfurt emniyetindeki aşırı sağcı örgütlenmeyle ilgili soruşturmadan çıkacak sonucu beklemek gerektiğini söyledi. Malchow, "Soruşturmada iddialar doğrulanırsa bu olayı ‘skandal' olarak nitelendirmek bile hafif kaçar” dedi.

SAVCILIK SORUŞTURUYOR

Malchow, Alman polis teşkilatında aşırı sağcı fikirleri ya da herhangi bir şekilde aşırı sağcı gruplaşmaları teşvik edecek şartların söz konusu olmadığını ileri sürdü. Malchow polis eğitiminde daha dikkatli olmak ve eğitim metotlarını düzeltmek gerekebileceğini sözlerine ekledi.

Frankfurt polis teşkilatında görevli beş polisin bir haberleşme servisi üzerinden birbirlerine tahkir edici ve yabancı düşmanı resim, video ve metinler gönderdikleri ortaya çıkarılmıştı.

Büyütülen soruşturma sonrasında geçici olarak görevden alınan polislerin sayısının altı olduğu açıklandı. Yetkili savcılık halkı kışkırtma ve anayasa düşmanı oluşumların sembollerini kullanma suçlarından soruşturma açıldığını doğruladı. Polis memurları hakkındaki suçlamalar Hessen eyalet parlamentosu içişleri komisyonunda görüşülecek.

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasının müdahil avukatlarından olan Seda Başay-Yıldız'a gönderilen ''NSU 2.0'' imzalı tehdit mektubunda da, Başay-Yıldız'ın yerleşim bilgilerinin Frankfurt civarında bir karakoldan elde edildiği ortaya çıkmıştı.

