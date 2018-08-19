Alman müzik festivalinden İsrail'i eleştiren şarkıya sansür

Almanya'da düzenlenen Donaueschingen müzik festivali, Wieland Hoban'ın İsrail'in Gazze'de yaptıklarını eleştiren parçasına yasak getirdi.
teleSUR'un haberine göre Almanya İsrail eleştirilerini "Yahudi düşmanlığı" kapsamında değerlendirerek engelliyor.
Hoban'ın yasaklanan parçanın "Hora'ot Pticha Be'esh" ("Angajman Kuralları") ismini taşıdığı ve 2008-2009 Gazze operasyonlarını eleştirdiği belirtiliyor.
İsrailli komutanların açıklamalarını içeren parçada, İsrailli bir komutanın "Angajman kuralımız ateş etmekti" dediği duyuluyor.
Donaueschingen festivalinin sanat direktörü Björn Gottstein'ın Hoban'a e-posta atarak parçayı yasakladığı bildiriliyor.