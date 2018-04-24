Alman muhabir: Duma'da kimyasal saldırı söylentileri cihatçıların tezgahı

Alman kanalı ZDF'nin muhabiri Uli Gack, mülteci kamplarında yaşayan görgü tanıklarının açıklamalarına da yer vererek, Duma'daki kimyasal saldırı iddialarının bütünüyle uydurma olduğunu söyledi.

Alman televizyon kanalı ZDF'de çalışan muhabir Uli Gack, görgü tanıklarının demeçlerine de yer vererek Suriye'de Duma'da gerçekleştiği iddia edilen kimyasal saldırının Suriye ordusunu karalamak için cihatçıların tezgahladığı bir kurmaca olduğunu belirtti.

Gack Suriye'ye giderek Duma başta olmak üzere Doğu Guta'dan gelen 20 bin kişinin barındığı Şam yakınlarındaki mülteci kampını ziyaret etmişti.

Görgü tanığı bir mültecinin aktardığına göre, 7 Nisan'da gerçekleştiği iddia edilen saldırı noktası cihatçı örgüt karargahının bulunduğu yer.

Cihatçı milislerin bölgeye içinde klor bulunan metal konserveler getirip Suriye hava kuvvetlerinin bölgeyi bombalamasını bekledikleri söyleniyor.

Suriye güçleri bölgeyi vurduğunda klor konserveleri patlarken, yerliler bunun cihatçıların Duma'daki ilk provokasyonu olmadığını belirtiyor.

Diğer görgü tanıklarının açıklamasına göre, cihatçılar “tatbikat” adı altında insanları kasti olarak kimyasal maddelere maruz bırakıp görüntüye alarak Duma'daki kimyasal saldırının “kanıtı” olarak sundular.

Daha önce Rusya ordusu Duma'da cihatçıların işlettiği bir kimyasal silah laboratuvarı bulduklarını açıklamıştı.

Kimyasal silah kullanıldığına dair videolarda “helikopterden atılmış kimyasal bomba” olarak sunulana benzer bir şekilde içi klorla doldurulmuş bir silindir bulmaları, görgü tanıklarının açıklamalarıyla örtüşüyor.