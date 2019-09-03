Alman medyası AfD'nin yükselişini değerlendirdi: Ülkede derin siyasi bölünme var

Alman medyası, Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan seçimlerde sağcı parti AfD'nin yükselişini değerlendirdi. Basında, ülke içinde derin bir siyasi bölünme olduğuna ilişkin genel görüş hakim.

Alman medyasında Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılan seçimlerde sağcı parti AfD'nin yükselişine dair değerlendirme yazıları yer aldı.

Frankfurter Rundschau gazetesinde Almanya içerisinde siyasi bir bölünme olduğu görüşü kaleme alındı. Gazetede yer alan yorumda şu ifadelere yer verildi:

"Ülke içerisinde bir bölünme söz konusu. Bu, Doğu Almanya ile Batı Almanya arasında bir bölünme değil. Yaşlı ile genç, yoksul ile zengin arasında bir bölünme de değil. Bu, yetersiz bir açıklama olur ve siyasi kamplar arasında gittikçe açılan uçurumun nedeni de burada değil. Almanya uzun süredir köklü değişikliklerin kendisine doğru yaklaşmakta olduğu konusunda hemfikir. Almanya bu sorunla baş etmek için nasıl bir çözüm geliştirileceği konusunda derinden bölünmüş durumda. Bu değişimin büyük ve temelden olacağı ilk kez geçen pazar günü seçmen tarafından anlaşılmış değil. Anlaşılmamış olmaktan kaynaklı hayal kırıklığının uçtaki partilerin ilk sırayı almasını sağlayacak kadar büyük olup olmadığı belirsizdi. Hükümetteki partiler bunu ucuz atlattı. Vatandaşlar bir kez daha Almanya için Alternatif'e değil çözümü şekillendirmeleri için onlara güvendi”.

'AFD, İNANDIRICI OLMAYAN KOALİSYONLARA ZORLUYOR'

Die Welt ve Magdeburg'un yerel yayın organı Volksstimme gazetelerinde ise eyaletlerde oluşturulacak koalisyon hükümetleri değerlendirildi.

Volksstimme'de yer alan yazıda, "Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Saksonya ve Brandenburg'da en güçlü parti olmayı sürdürüyor. Seçim akşamı hissedilen gevşeme ise haklı değil. Görünüm olumsuz. Saksonya-Anhalt'ta olduğu gibi iki eyalette daha siyasi pozisyonlar arasındaki farklılıkların belirsizleştiği koalisyonların kurulması gerekecek ya da hükümet partileri kendi içinde tartışmalı kalabalıklar olarak algılanacak. Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller arasında oluşacak bir koalisyon hükümeti ise katılan tüm partileri zayıflatıyor. Bu durumda, AfD'nin propaganda olarak kullandığı, bunların birbirinden ayırt edilemez ‘sistem partileri' olduğu yönündeki tezi parlamentoda desteklenmiş olacak. Batı Almanya'da serpilip gelişmiş olan CDU, SPD ve Yeşiller'in hükümet kurmak için yeni bir hat oluşturmaları gerekecek. Anketlere göre Doğu'nun çıkarlarını en belirgin biçimde savunan Sol Parti ve AfD ise muhalefette kalacak. Hükümet partilerinin kendilerine özgü mesajları halka iletmek için büyük güç harcaması gerekecek” denildi.

Die Welt gazetesi ise ""AfD diğer partileri kendi çizgisi açısından inandırıcı olmayan koalisyonlara zorluyor. CDU'lu Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer seçimden kısa süre önce eyaletteki parti üyelerinin yüzde 90'ının Yeşiller'in hükümete katılmasına ‘tümüyle karşı çıktığını' ve kendisinin de bu görüşü savunanların ‘en önde gelen temsilcisi' olduğunu söylemişti. Başbakan olarak gösterdiği adayı ulusal kanattan olan AfD'yi dışarıda bırakma yönündeki doğru niyet, başarılı koalisyon müzakereleri yürütmeyi sağlayabilir. Ancak bundan fazla bir yarar da sağlamıyor. Bir şeylere engel olmak bir yönetim konsepti değil. Bunun böyle olduğu AfD'nin katılımına engel olmak için Berlin'de kurulan Büyük Koalisyon'da ve Saksonya-Anhalt eyaletinde kurulan CDU-SPD-Yeşiller koalisyonunda görüldü” görüşlerine yer verdi.