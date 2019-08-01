Alman komedyenin 'Erdoğan şiiri'yle ilgili temyiz başvurusuna ret

Almanya Anayasa Mahkemesi, komedyen Jan Böhmermann’ın Erdoğan’a hakaret içerdiği gerekçesiyle bazı bölümlerinin okunması yasaklanan şiiriyle ilgili yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.

Almanya’da komedyen Jan Böhmermann’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret içerdiği gerekçesiyle şiirinin bazı bölümlerinin okunmasını yasaklayan mahkeme kararıyla ilgili yaptığı temyiz başvurusu reddedildi.

Almanya Anayasa Mahkemesi, Böhmermann'ın Hamburg Eyalet Mahkemesinin verdiği karara yönelik temyiz talebini reddederek, eyalet mahkemesinin kararını onadı.

Böhmermann, 31 Mart 2016'da Almanya'nın ZDF televizyon kanalında yayınlanan "ZDF Neo Royal" programında Erdoğan'a hakaret içeren bir şiir okumuş, Türkiye, komedyenin Alman Ceza Kanunu'nun 103. maddesi uyarınca yargılanması için Almanya'ya nota vermişti.

Böhmermann hakkında yapılan suç duyurusuyla ilgili soruşturmayı yürüten Mainz Savcılığı takipsizlik kararı vermiş, Erdoğan'ın avukatının takipsizlik kararına itirazı kabul edilmemişti.

Daha sonra Erdoğan'ın yaptığı başvuru üzerine komedyen Böhmermann'nın okuduğu şiirin bazı bölümleri hakkında ihtiyati tedbir kararı veren Hamburg Eyalet Mahkemesi, 10 Şubat 2017'de Böhmermann'ın 24 dizeli şiirinin 18 dizesinin bir daha okunmasını yasaklamıştı.

Erdoğan’ın avukatları ise bu ay yaptıkları açıklamada şiirin tamamının yasaklanması için temyize gideceklerini duyurmuştu.

