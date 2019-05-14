Alman istihbaratı: IŞİD Batı için hâlâ bir tehdit

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu BfV Başkanı Haldengang, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta uğratıldığı askeri yenilgiye aldanılmaması gerektiğini belirterek örgütün Batılı hedeflere saldırı planlarını gerçekleştirmek için 'yeterince İslamcı terörist'e sahip olduğunu söyledi.

Almanya'da iç istihbarattan sorumlu olan Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) Başkanı Thomas Haldengang, IŞİD'in Batı için halen ciddi bir tehdit olduğunu söyledi.

Berlin'de BfV tarafından düzenlenen bir sempozyumda konuşan Haldenberg, insanların, IŞİD'in Suriye ve Irak'ta uğratıldığı askeri yenilgiye aldanmamaları gerektiğini söyledi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre Sri Lanka'da düzenlenen Paskalya Yortusu saldırılarını hatırlatan iç istihbarat başkanı, IŞİD'in artık yeraltına inmiş bir terör örgütüne dönüştüğünü belirtti. Haldenberg, IŞİD'in saldırılarının, dünyanın diğer bölgelerinde de örnek almasından endişe duyduğunu ifade etti.

Haldenberg, DW'ye yaptığı açıklamada, IŞİD'in Batı Avrupa'da Almanca dâhil, çeşitli dillerde yaptığı propagandayla "Batılı hedeflere saldırılar düzenlenmesi için çağrıda bulunduğunu" söyledi. BfV Başkanı, "Maalesef bu planları gerçekleştirmeye çalışan yeterince İslamcı terörist olduğunu da biliyoruz" diye ekledi.