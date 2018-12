'Alman istihbaratı DİTİB'i izlemeyecek'

Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) merkezini izlememeye karar verdiği öne sürüldü. Almanya İçişleri Bakanlığı iddiaları yalanlamadı.

Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) merkezini izlememeye karar verdi. İstihbarat servisi, eylül ayı sonunda DİTİB'in faaliyetlerinin izlemeye alınmasına gerek olup olmadığı konusunda inceleme başlatmıştı.

'KONUYA İHTİYATLI YAKLAŞILMALI'

Deutsche Welle Türkçe’nin Welt am Sonntag’den aktardığı habere göre istihbarat servisi yaptığı değerlendirmede mevcut durumda izlemenin uygun araç olmadığı sonucuna vardı.Habere göre Anayasayı Koruma Teşkilatı ve İçişleri Bakanlığı konuya daha ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğinde mutabık kaldı. Ancak her iki kurumdan da resmi bir açıklama yapılmadı. Welt am Sonntag'a konuşan bir İçişleri Bakanlığı sözcüsü "Bu tür prosedürlerde genellikle alışılmış olduğu üzere İçişleri Bakanlığı süreç tamamlandıktan sonra açıklama yapar” dedi. Sözcü bunun ne zaman olacağını ise öngörmenin mümkün olmadığını söyledi.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ÖNCESİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Anayasayı Koruma Teşkilatı eylül ayı sonunda eyalet yönetimlerine, DİTİB hakkında bilgi içeren bir dosya göndererek, DİTİB'le ilgili ellerindeki materyal ve bilgileri ekim ayı ortasına kadar paylaşmalarını istemişti. Bu dosyada "Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın özellikle Suriye'nin kuzeyindeki Türk askeri operasyonu nedeniyle bazı DİTİB cami cemaatlerinin anayasaya düşman, milliyetçi ve dinci faaliyetler geliştirdikleri ve bu kapsamda açıklamalarda bulundukları" belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyareti öncesinde dikkat çeken izleme kararının ardından Erdoğan, Köln’de DİTİB’e bağlı Merkez Camii’nin açılışını gerçekleştirmişti.

DİTİB'e bağlı bazı imamların Gülen yapılanmasına yakın olduğundan şüphe edilen kişiler hakkında Ankara'ya rapor gönderdiği yönündeki iddialar Almanya’da tepkiyle karşılanmıştı.

Almanya'da DİTİB’e bağlı 900'den fazla cami bulunuyor.