Alman ilaç tekeli Bayer 12 bin kişiyi işten çıkaracak

Alman merkezli kimya ve ilaç tekeli Bayer,'yeniden yapılandırma' adı altında hayvan sağlığı bölümünü satarak 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Alman kimya ve ilaç tekeli Bayer, “yeniden yapılandırma” adı altında 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıkladı.

Almanya ağırlıklı olmak üzere dünya çağında 100 bin istihdama sahip olan firma, hayvan sağlığı bölümünü satarak, ilaç, tüketici sağlığı ve bitki bilimine yoğunlaşacağını açıkladı.

ABD'Lİ TARIM DEVİNİ SATIN ALMIŞTI

Bayer, ABD’li tarımsal biyoteknoloji şirketi Monsanto'yu 66 milyar dolara satın almıştı. Firma “Roundup” adlı otkıran ilacındaki glifosat maddesinin kansere yol açması sebebiyle 289 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

Monsanto firmasının yüksek fiyat üzerinden alınmasından dolayı yatırımcıların şirket üzerindeki baskısı ile firmanın piyasa değeri ağustostan bu yana 34 milyar dolar eridi.