Alman İçişleri Bakanlığı Almanyalı Osmanlılar çetesinin faaliyetlerini yasakladı

Almanya'da 'boks kulübü' adı altında örgütlenen Almanyalı Osmanlılar adlı çetenin faaliyetlerine Almanya İçişleri Bakanlığı tarafından son verildi. AKP'li Metin Külünk'ün para verdiği iddia edilen 'Almanyalı Osmanlılar' çetesinin faaliyetleri hakkında Almanya İçişleri Bakanlığı hukukun üstünlüğüne vurgu yaparak, buna uymayanların hoşgörü beklememesi gerektiğini ifade etti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Almanyalı Osmanlılar" (Osmanen Germania) çetesinin tüm faaliyetlerine yasak getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Almanyalı Osmanlılar’ın "bireysel haklar ve kamuya ciddi bir tehlike teşkil ettiği" vurgusu yapıldı.

Yasağın organize suçla mücadele kapsamında getirildiği belirtilen açıklamada “Tabii ki bu yasak, üyeleri ciddi suçlar işleyen Almanyalı Osmanlılar gibi motorcu grupları da kapsıyor. Hukukun üstünlüğünü göz ardı edenler bizden hoşgörü beklememeli” ifadeleri kullanıldı.

DW Türkçe’nin aktardığına göre Almanyalı Osmanlılar derneğinin üyelerine yönelik olarak bugün Rheinland-Pfalz, Baden-Würrtemberg, Bavyera ve Hessen eyaletlerinde aramalar yapıldı.

AKP'li Metin Külünk’ün para verdiği iddia edilen "Almanyalı Osmanlılar" çetesinin olası yurt dışı bağlantısına dair soruşturma açılmıştı. Külünk de, “Almanya’da bir hayal tiyatrosunu medya üzerinden servis etmeleri sürpriz değil. Çünkü 'FETÖ' ve PKK ile iç içe olan bir devletin, bunun ötesinde Türkiye’ye yönelik adım atmasını beklemiyoruz. Bu Almanya’ya yakışmıyor” yanıtını vermişti.