Alman iç istihbarat raporunda MİT'e ayrı başlık açıldı

Almanya’da iç istihbaratının 2018 yılı raporunda, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın faaliyetleri ilk kez ayrı bir başlık altında ele alındı. Raporda son yıllarda MİT'in faaliyetlerinin Fethullah Gülen yapılanmasına ve Türkiye kökenli topluma nüfuz etme çabalarına yoğunlaştığı belirtilirken, Ankara ile PKK arasında barış müzakerelerinin yeniden başlamasının 'ihtimal dışı' olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BfV) 2018 yılı raporunda, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) faaliyetleri ilk kez ayrı bir başlık altında mercek altında alındı.

Türk istihbaratının faaliyetleri ilk kez Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın 2016 yılı raporunda yer almış, ancak ayrı bir başlık altında incelenmemişti.

DW Türkçe'nin haberine göre, Perşembe günü kamuoyuna açıklanan 387 sayfalık raporun espiyonaj ve istihbarat faaliyetleriyle ilgili bölümünde "Türkiye Cumhuriyeti İstihbarat Servisi" başlığı altında MİT'in Almanya'daki faaliyetlerine yer verildi.

MİT'in geçen yıllarda faaliyetlerinin odağında PKK, MLKP ve DHKP-C gibi örgütlerin bulunduğu belirtildi. Son yıllarda ise faaliyetlerin 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tutulan Gülen yapılanması üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

'ÇOĞUNLUKLA RESMİ GÖREVLİLER ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜLÜYOR'

MİT'in Gülen yapılanması ile bağlantılı kişileri Türkiye'ye geri götürmek için çoğunlukla faaliyette bulunduğu ülkelerin resmi kurumları ile işbirliği yaptığını, ancak MİT’in bu ülkelerin bilgisi dışında hareket ettiğine dair vakalar olduğuna da dikkat çekildi.

MİT'in "espiyonaj faaliyetlerinin" çoğunlukla Türkiye'nin Almanya'daki farklı temsilciliklerindeki resmi görevlileri aracılığıyla yürütüldüğü kaydedildi.

NÜFUZ ETME ÇABALARI

Raporda, "Almanya'daki Türkiye kökenli topluma ve Alman toplumunda siyasi irade ve karar alma sürecine nüfuz etme çabalarının" MİT'in faaliyetleri kapsamında olduğu ifade edildi. Ankara'ya "Farklı derecelerde yapısal olarak hükümete bağlı örgütlerin Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde güncel Türk siyasetinin tanıtımını" yaptığı ve eleştirilere karşı Türk hükümetinin siyasetinin savunulduğu" belirtildi.

Türkiye’nin 2018 yılı başında Suriye'nin kuzeyine "Zeytin Dalı" askeri harekatı başlatmasının ardından Almanya’da düzenlenen çeşitli etkinliklerde de Türk hükümetinin siyasetini savunma çabalarının gözlemlendiği dile getirildi.

Türkiye’deki siyasi gelişmelere ilişkin eleştirilere karşılık olarak, "iddia edilen ve gerçekten yaşanan ırkçılık, İslamofobi, Türkiye düşmanlığı" gibi konularda veya Almanya ile Avrupa’daki bazı olumsuz gelişmeleri abartarak kamuoyunu bilgilendirmenin, "bu nüfuz etme stratejisinin önemli bir bölümünü" oluşturduğu ifade edildi.

'DİTİB VE UETD BAĞIMSIZ GÖRÜNTÜ VERME ÇABASINDA'

Almanya’da Türk hükümetine yakın kuruluşlar olarak, Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) ile geçen yıl Saraybosna’daki genel kurul toplantısında adı Uluslarası Demokratlar Birliği (UİD) olarak değiştirilen Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) gösterildi. Raporda, her iki örgütün de, "Kamuoyuna karşı ılımlı" ve "bağımsız" bir görünüm vermek için çaba gösterdiği ve Türkiye ile "bağlantılarını ve bağımlı ilişkilerini" önemsizmiş gibi göstermeye çalıştığına işaret edildi.

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın raporunda, "Almanya’nın MİT’in Türkiye dışındaki araştırma hedefleri arasında kalmayı sürdüreceği" tahminine yer verildi.

"Türkiye'deki güncel siyasal gelişmelerden ve ülkedeki sıkıntılı ekonomik durumdan bağımsız olarak Türk istihbarat faaliyetlerinin yoğunluğunun tespit edilen bu yüksek düzeyde kalacağı" belirtildi. Bunun yanı sıra "Yumuşak güç siyaseti" olarak Almanya'daki Türkiye kökenli toplum üzerinde nüfuz kurma çabalarının da devam edeceği dile getirildi.

PKK'NİN FAALİYETLERİ

Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın raporunda, Almanya’da 1993 yılından beri yasaklı olan PKK’nin 2018 yılı faaliyetlerine de yer verildi. Raporda göre Almanya’da PKK üyelerinin sayısı 2017’ye göre değişiklik göstermedi ve 14 bin 500 olarak kaydedildi. Yine rapora göre PKK 2018 yılında Almanya'da 15 milyon avrodan fazla bağış topladı. 2017 yılında ise 14 milyon avro civarında bağış toplanmıştı. Geçen 10 yıl içinde PKK’nin topladığı bağışların miktarının üç kat arttığı tahmin ediliyor. Bunun yanı sıra Avrupa genelinde toplanan bağışın ise 25 milyon avro olduğu belirtildi.

Raporda Türk ordusunun özellikle Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e yönelik harekâtının, Kürt toplumunda dayanışma hissini artırarak, bağışları da artırdığı ifade edildi.

Afrin'e yönelik askeri operasyonun, "anayurt bölgelerinde" PKK ile Türk ordusu arasındaki çatışmaların, Türkiye'de 24 Haziran 2018’de yapılan cumhurbaşkanlığı ile milletvekilliği seçiminin, Abdullah Öcalan’ın tutukluluk koşulları ve sağlığına ilişkin endişelerin PKK’nin Almanya’daki faaliyetlerinde belirleyici etkenler olduğu belirtildi.

'BARIŞ MÜZAKERELERİ İHTİMAL DIŞI'

Türkiye'nin güneydoğusu ile Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde PKK ile Türk ordusu arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle "PKK ile Türk hükümeti arasında barış müzakerelerine yeniden başlanmasının ihtimal dışı olduğu" değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, PKK’nin Almanya'da da 2018 yılında çeşitli gösteriler düzenlediği, ancak bu gösterilere katılımın bir önceki yıla göre neredeyse yarıya düştüğüne dikkat çekildi. Örneğin 17 Mart 2018'de Hannover’de düzenlenen Nevruz etkinliğine 11 bin kişinin katıldığı, bir önceki yıl bu sayının 30 bin olduğu belirtildi.

Ayrıca Almanya İçişleri Bakanlığı'nın 29 Ocak 2018 tarihli kararı ile gösterilerde PKK sembolleri ile Abdullah Öcalan’ın resminin bulunduğu bayrakların taşınmasına yasak getirildiği raporda yer verilen ayrıntılar arasında bulunuyor.