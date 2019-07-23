Alman hükümeti danışmanlık için 1 milyar 130 milyon TL harcadı

Almanya Maliye Bakanlığı’nın yaptığı araştırmaya göre hükümet yılın ilk yarısında harici danışmanlık hizmetlerine toplam 178 milyon euro ödeme yaptı.

Alman hükümeti, harici danışmanlık hizmetlerine yılın ilk 6 ayında 178 milyon euro ödeme yaptı. En yüksek ödemeyi yapan 78 milyon 700 bin euro ile İçişleri Bakanlığı oldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EN YÜKSEK ÖDEMEYİ YAPTI

DW Türkçe'nin haberine göre Bakanlığın hükümete bağlı 14 ayrı birimi kapsayan araştırması, Sol Parti milletvekili Matthias Höhn'ün verdiği soru önergesi üzerine yapıldı. Araştırmaya göre bakanlıklar arasında en yüksek ödemeyi yapan 78 milyon 700 bin euro ile İçişleri Bakanlığı oldu.

Ulaştırma Bakanlığı ise yılın ilk yarısında dışarıdan danışmanlık hizmetine 47 milyon 700 bin euro ödedi. Bakanlıklar arasında hükümet dışındaki danışmanlara en az ödeme ise Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Eğitim Bakanlığı'nın dışarıdan uzmanlara yılın ilk yarısında yaptığı ödeme 293 bin euro olarak tespit edildi.

BİR KARŞILAŞTIRMA YAPILMASI DOĞRU DEĞİL

Maliyeden sorumlu devlet müsteşarı Bettina Hagedorn soru önergesine verdiği yanıtta bakanlıklar arasında ödeme bakımından bir karşılaştırma yapılmasının ise uygun olmadığını belirtti. "Danışmanlık ve destek hizmetleri" konusunda tüm bakanlıkların benimsediği ortak bir tanım bulunmadığını belirten Hagedorn veriler üzerinden "tüm bölümleri kapsayan bir karşılaştırma" yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

SAVUNMA BAKANLIĞI BİLGİ VERMİYOR

Araştırmada Başbakanlık Dairesi dikkate alınmazken Savunma Bakanlığı kendi yaptığı ödemeler konusunda bilgi vermedi. Savunma Bakanlığı'nın aldığı danışmanlık hizmetleri yaklaşık altı aydır bir Federal Meclis Araştırma Komisyonu tarafından inceleniyor. Bakanlık üzerinde uygun olmayan görevlendirmeler ve kayırmacılık yapıldığı şüphesi bulunuyor. Almanya eski Savunma Bakanı ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın da komisyon tarafından sorgulanması bekleniyor. Sol Parti milletvekilinden tepki Sol Parti milletvekili Höhn Savunma Bakanlığı'nın araştırmaya veri sunmamasını "skandal" olarak niteledi. Höhn "(Von der Leyen) kısmen hukuka aykırı, aylardır meclis araştırma komisyonunun aydınlatmaya çalıştığı bir danışmanlık kültürü oluşturuyor ama Savunma Bakanlığı buna rağmen bilgi veremiyor.

Şimdi bunu Avrupa Komisyonu Başkanı olarak araştırma komisyonuna açıklamak zorunda" diye konuştu.

ÖDEMELER BELİRGİN BİR ŞEKİLDE ARTTI

Maliye Bakanlığı'nın şubat ayında yaptığı bir araştırmada 2014-2017 yılları arasında danışmanlara yapılan ödemelerin belirgin bir biçimde arttığı tespit edilmişti. 2014 yılında 63 milyon euro olarak tespit edilen harcamalar 2015 yılında 105 milyon, 2016'da 243 milyon ve 2017'de 248 milyon euro olarak kaydedilmişti.