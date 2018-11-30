Alman Hava Kuvvetleri’nden Merkel’in uçağına ilişkin açıklama

G20 zirvesine katılmak için Arjantin’e gitmek üzere havalanan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in uçağı arızalanınca Köln’e zorunlu iniş yaptı. Merkel zirvenin açılış törenini kaçırdı. Uçağın arızalanmasının arkasında bir suç unsuru olup olmadığı soruşturulurken Alman Hava Kuvvetleri açıklama yaptı.

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