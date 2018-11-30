Alman Hava Kuvvetleri’nden Merkel’in uçağına ilişkin açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel uçağının arızalanarak Köln’e zorunlu iniş yapması nedeniyle Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bugün başlayan G20 Zirvesi'nin açılış törenini kaçırdı.
Rheinische Post gazetesi Alman hükümetinin uçağın arızalanmasının arkasında bir suç unsuru olup olmadığını soruşturduğunu yazdı.
Ancak Alman Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, olayda herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı, uçağında telsiz teçhizatında bir arıza meydana geldiğinin düşünüldüğü belirtildi.
Merkel’i taşıyan Airbus A340 uçağı, dün gece havalanmasından bir süre sonra geri dönerek Köln-Bonn havaalanına acil iniş yapmıştı.
Merkel olayı “ciddi bir arıza” olarak nitelemişti.
Almanya Başbakanı Merkel ve Maliye Bakanı Olaf Scholz’un bugün Buenos Aires’te olmaları bekleniyordu. Ancak ikilinin G20 zirvesine gecikmeli olarak katılacakları bildirildi.