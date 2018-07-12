Alman halkı ABD askerlerinin gitmesini istiyor

Yapılan ankete göre Alman halkının yüzde 42'si ABD askerlerinin ülkeden gitmesini isterken, yüzde 21'i bu konuda kararsız olduğunu belirtiyor.

İngiltere merkezli araştırma şirketi YouGov'un, Alman haber ajansı DPA için yaptığı ankete göre, Alman halkının yüzde 42'si, NATO misyonu kapsamında ülkede bulunan ABD askerlerinin gitmesini istiyor. Araştırmaya katılan Almanların yüzde 21'i kararsızlık ifade ederken, yüzde 37'si ise ABD askerlerinin kalmasını istiyor.

Geçtiğimiz ay, Beyaz Saray yetkilileri, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Almanya'da bulunan 32 bin ABD askerini geri çekmeyi görüştüğünü açıklamıştı.

Daha sonra, Beyaz Saray'dan, geri adım anlamına gelen yeni bir açıklama yapılmış olsa da, Pentagon Almanya'daki ABD askerlerini geri çekme kararı aldığı takdirde Alman halkından destek bulacakmış gibi görünüyor.

TRUMP'IN TEHDİTLERİ HALKA DOKUNMADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO bütçesi konusunda Almanya'ya sert ifadelerle yüklendiği Brüksel'deki liderler zirvesinin ilk gününde yayınlanan anket sonuçları, Alman halkının ülkedeki ABD askerlerinin geri çekilmesine sıcak baktığını ortaya koydu.

Trump, ABD koruması istiyorsa Avrupa'nın NATO bütçesine daha fazla katkı koyması gerektiğini söyleyerek, üye ülkeleri savunma harcamalarının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları'ndaki payını yüzde 2'lik NATO hedefinin daha da yukarısına çıkarmaya çağırmıştı.

Geçtiğimiz ay, Beyaz Saray'ın tehdit olarak savurduğu ancak ABD Başkanı Trump tarafından NATO zirvesi sırasında tekrar edilmeyen "Almanya'daki askerleri çekme" adımının, Alman halkı tarafından da istendiği ortaya çıktı.

SOL SEÇMEN ABD DÜŞMANLIĞINDA BİRİNCİ

ABD askerlerinin ülkeden çekilmesi talebi Almanya'daki siyasi yelpazenin çok farklı kesimlerinden büyük bir destek görüyor.

YouGov'un araştırmasına göre, ABD askerlerinin ülkeden gitmesini en çok sol seçmen istiyor. Sol Parti (Die Linke) seçmenlerinin yüzde 67'si bu talebi desteklerken, Alman Komünist Partisi'nin (DKP) programında ABD askerlerinin ülkeden kovulması ve NATO'dan çıkış yer alıyor.

Aşırı sağcı AfD destekçilerinin yüzde 55'i, Yeşiller Partisi seçmeninin yüzde 48'i de ABD askerlerinin çekilmesini destekliyor.

Aynı anket Almanya'da militarizme karşı ciddi bir karşıtlık olduğunu, Alman halkının sadece yüzde 15'inin Angela Merkel'in savunma harcamalarını 2024'e kadar yüzde 2 hedefine çıkarmasını onayladığını ortaya koydu.