Alman basınında kritik tartışma: Nükleer silahlanma neler getirecek?

Alman basınında yer alan bir yazıda, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler anlaşmasından çekilmesi sonrasında yaşanabilecek senaryolar değerlendirilirken, Rusya'nın savaş planlarına dair iddialar ve NATO içerisinde çatlak olasılıkları ele alınıyor.

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) antlaşmasından çekilme kararı almasının ardından Avrupa’da nükleer silahlanma tartışmaları yeniden başladı.

Spiegel’de yayımlanan “Silahlanma Yarışı: Avrupa Nükleer Güç Oyunlarının Kurbanı Mı Olacak?” başlıklı bir yazıda NATO ve Rusya arasındaki yeni nükleer silahlanma yarışının olası sonuçları ele alındı.

Yazıda Rusya tarafından geliştirilen yeni füzelere dair bilgiler aktarılırken, bunlardan birinin 480 kilometre menzile sahip, nükleer başlık taşıyabilen bir füze olduğu ve Rusya tarafından iki yıl önce yabancılara sergilendiği belirtiliyor. Sergilenen füzenin INF tarafından konan 500 kilometre sınırının üzerinde olmadığı, ancak buna çok yakın olduğu bildiriliyor.

‘AVRUPA’YA GÜVENLİK VE İSTİKRAR SAĞLIYORDU’

Yazıda INF’nin “ABD ve Rusya arasında kalan son iki büyük silahsızlanma anlaşmasından biri olduğu” ve ABD Başkanı Donald Trump’ın çekilmesiyle birlikte altı ay sonra sona ereceği söyleniyor.

Spiegel, INF için “Avrupa’ya 30 yıldır güvenlik ve istikrar sağlıyordu” nitelemesinde bulunurken, anlaşmanın sona ermesinin “yeni bir küresel silahlanma yarışı başlatabileceği” yönünde uyarıda bulunuyor.

‘DÜNYA ÇOK DAHA AZ KARMAŞIKTI’

Yazıya göre küresel tehdidin Soğuk Savaş dönemine göre daha az olduğu düşünülebilecek olsa da, dünya INF’nin imzalandığı 1987 yılında şu anki haline göre “çok daha az karmaşık” durumdaydı. Anlaşmanın imzalandığı dönemde olası savaş durumunda iki tarafın da yok olacak olması sebebiyle savaşa yanaşmayacak iki süper güç vardı.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında olan binlerce füze imha edildi. Bugünse aralarında Çin, Hindistan, İran, Suudi Arabistan, Pakistan ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin de olduğu 10’un üzerinde ülke bu menzil aralığında füzelere sahip. Bu ülkelerin bir kısmı nükleer silah da bulundururken, ABD ile Rusya arasındaki anlaşmaya karşın pek çok ülkenin füze cephaneliğini geliştiridiği bildiriliyor.

Yazıya göre Ortadoğu’da İran ve Suudi Arabistan arasında silahlanma yarışı sürerken, Güney Çin Denizi’nde tartışmalı adalara Çin tarafından füze sistemleri yerleştiriliyor. Askeri stratejistler nükleer silahların artık “tabu” olarak görülmediğini ifade ediyor.

‘YENİ NESİL FÜZELERİ DURDURMAK ZOR’

Yazıda yeni nesil nükleer füzelerin durdurulması zor olduğu, gelişkin uyarı sistemlerinin zamanlarının insanların müdahalesine süre vermeyecek kadar kısaldığı aktarılıyor.

Pek çok ülke füze cephaneliğini geliştirir ve nükleer silahlanma yoluna giderken, “kazara” çıkacak bir nükleer savaşın giderek daha olası hale geldiği savunuluyor.

‘TRUMP-PUTİN SORUNU’

Spiegel’e göre günümüz nükleer silahlarına duyulan güvensizlik Soğuk Savaş’ın tepe noktasından beri görülmeyen bir seviyeye ulaştı. Yazıya göre Rusya’nın mevcut lideri Vladimir Putin, “tahmin edilemezliği” bir silah olarak kullanıyor. ABD Başkanı Donald Trump da ABD’nin nükleer silahlarını kullanmaması için sebep görmüyor.

Berlin’de “Trump-Putin sorunu” üzerine konuşulduğu aktarılırken, ABD ve Rusya rasında uzun süredir üst düzey diyalog kurulamadığı ifade ediliyor. Trump’a yönelik Rusya soruşturması sebebiyle Trump’ın Putin’le görüşmesinin “fiilen” yasaklandığı belirtiliyor. Bu durum olası silahsızlanma ihtimalini zayıflatıyor.

‘EN BÜYÜK ETKİ AVRUPA ÜZERİNDE OLACAK’

Yazıya göre INF’nin sona ermesinin en büyük etkisi Avrupa üzeride görülecek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Avrupa için büyük riskler olduğunu” söylerken, Rusya INF’nin sona ermesinin ardından önlemler alacağını duyurmuştu.

Münih Güvenlik Konferansı başkanı Wolfgang Ischinger de, “INF anlaşmasının çöküşü NATO için, güvenliğimiz için, Rusya’yla ilişkilerimiz için kötü” diyerek anlaşmanın sona ermesinden olumsuz etkileneceklerini belirtiyor. NATO’nun olası yanıtına dair konuşan Alman yetkililer, “Avrupa’nın güvenliği için hiçbir seçeneğin elenmemesi gerektiğini, bunlara nükleer seçeneğin de dahil edilmesi gerektiğini” belirtiyor.

‘ALMAN HÜKÜMETİ KAÇINILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR’

Spiegel, Alman hükümetinin tehlikeleri kabul etmeyi reddettiğini, “en kötü senaryo” olan anlaşmanın iptalinden kaçınılabileceğini düşündüğünü aktarıyor. Seçmenlerin nükleer silahlanma konusunda tarihsel iklimin değiştiğine inanmadığı ve “Soğuk Savaş’ın sonlanmasıyla” gelen barış döneminin süreceğini düşündükleri bildiriliyor.

Yazıya göre Alman hükümeti durumun ciddiyetini “çok geç olunca” anladı ve INF’nin sona ermesini sağlayacak bir plana sahip değildi. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Trump’tan anlaşmayı sonlandırmamasını istediğinde geç kalınmıştı.

‘SUÇLU KİM?’

Anlaşmanın kurtarılamamasının ardından taraflar birbirini suçlamaya başladı. Kimilerine göre suçlu anlaşmadan çekilme kararı alan ABD’yken, NATO tarafı Rusya’nın “anlaşmayı zaten ihlal ettiğini” savunuyor.

Ancak Spiegel’e göre iki taraf da silahsızlanma anlaşmasına olan ilgilelerini uzun süre önce kaybetmişlerdi. ABD ve Rusya’yı bağlayan anlaşmanın Çin’i ve diğerülkeleri kapsamaması sorun oluşturuyordu. 2007 yılında açıklama yapan Putin, anlaşma herkes için geçerli olmazsa anlaşmanın devamının zor olacağını söylüyordu.

Yazıya göre Çin’in elinde 1600 karadan atılan kısa ve orta menzilli füze bulunuyor. Bu füzeler yalnızca Rusya için değil, ABD için de kaygı kaynağı. Çin'in nükleer silahsızlanmadan yana olmadığı, bunu ancak bu konuda ABD ve Rusya ile eşit seviyeye gelince isteyebileceği söyleniyor.

‘ABD İÇERİSİNDEN KARŞI ÇIKANLAR VAR’

Anlaşmanın ABD içeirisindeki pek çok kişi tarafından uzun süredir istenmediği aktarılıyor. Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, kendisine görevinden sonra başarı olarak kabul edeceği üç şeyin sorulması üzerine İran’la nükleer anlaşmasını sonlandırma ve INF’den çekilmeyi sayarak, üçüncüsü üzerine düşünmesi gerekeceğini söylüyor. Bolton, İran karşıtlığıyla tanınıyor, bu sebeple INF’yi İran’la anlaşmaya eşit seviyeye koyması dikkat çekiyor.

Beyaz Saray’ın 2017 yazından beri Alman hükümetini anlaşmanın sonlanacağı konusunda uyardığı aktarılıyor. ABD ilk kez Mayıs 2013’te Rusya’yı suçlayan bir açıklama yaparken, bunun ardından Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiği ve ABD’nin anlaşmayı sonlandıracağı yönünde tartışmalar başladı. Putin, yeni bir silah kontrolü anlaşması önerirken, ABD istihbaratı Avrupa’daki müttefiklerine Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğine dair deliller sundu.

‘ALMANYA’DA KOALİSYONU ÇATLATABİLİR’

Spiegel’e göre Alman hükümetinin nükleer anlaşmanın sonlanması ve sonrasına dair bir stratejisi bulunmuyor. Alman siyasetçiler bu konuda “kazanabilecekleri çok az şey, kaybedecekleri çok şey olduğunu” düşünüyor ve olabildiğince konudan kaçınmak istiyor.

Almanya’nın askeri gücünü artırması bir çözüm olarak görülmezken, “hiçbir şey yapılmaması” da bir seçenek olarka görülmüyor. Avrupa Parlamentosu’nda Hıristiyan Demokratlar üyesi olarka bulunan Elmar Brok, “ciddi güvenlik durumunun iç siyaset kaznaımları için feda edilmemesi” gerektiğini söylüyor.

RUS FÜZELERİ NEDEN TEDİRGİNLİK YARATIYOR?

Rusya tarafından geliştirilen yeni füzelerin Avrupa ve ABD için kaygı yarattığı söylenirken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Bu yeni füzeleri tespit etmek çok zor, mobil haldeler, nükleer başlık taşıyabiliyorlar, Avrupa kentlerine ulaşabilirler” diyor. Yeni füzelerin uyarı zamanı da çok kısa, bu sebeple nükleer savaşta kullanılmaları büyük tehlike yaratıyor.

INF’nin kapsamında hava ve deniz araçlarına yerleştirilen füzeler bulunmuyor. Bunun sebebiyse hava ve deniz araçlarını tespit etmenin kolay olması. Karadan taşınan füzelerin nerede olduğunu izleyebilmekse mümkün değil. Hedefe varması birkaç dakika süren bu füzelerin radar tarafın da tespit edilemeyeceği belirtiliyor.

‘NATO ARTIK CAYDIRICI DEĞİL’

Rusya’nın geliştirdiği füzelerin olası savaş başlangıcında kullanmak için ideal olduğu ve ABD suçlamaları doğruysa bu füzelerin Rusya’nın komşu ülkelerini tehdit ettiği aktarılıyor. ABD’ye göre Rusya’nın planı küçük nükleer füzelerle Avrupa ülkelerini hedef almak olacak, böylece ABD ya hiçbir şey yapmayarak durumu kabul etmek, ya da kıtalararası nükleer füzeler kullanmak zorunda kalacak. Bu durumda Rusya’da ABD’ye benzer şekilde karşılık verebilecek.

Yazıda ABD’nin önündeki seçeneğin “Estonya’yı kurtarmak için New York’a nükleer saldırıyı kabul etmek” olacağı, bu durumda Trump’ın Avrupa’yı savunmasının gerçekçi olmadığı söyleniyor. Spiegel, bu sebeple NATO’nun Rusya karşılığındaki caydırıcılığını yitirdiğini aktarıyor.

SEBEP KALİNİNGRAD MI?

Rusya’nın neden bu yeni füzelere ihtiyaç duyduğuna ilişkin bir başka teoriyse, Kaliningrad’ın savunulması. Rusya’nın bölgeye S-300 ve S-400 savunma sistemleriyle, karadan havaya Buk füzelerini ve kısa menzilli İskender füzelerini yerleştirdiği, böylece savaş durumunda bölgeye hava ve denizden saldırıları zorlaştırdığı söyleniyor.

Yazıya göre Kaliningrad’ın zayıf noktası, karadan yapılabilecek bir NATO saldırısı. Yeni Rus füzelerinin olası kara saldırısına karşı savunma sağlayacağı söylenen yazıda, Rusya’nın bu füzelere duyulan ihtiyaç sebebiyle bir süredir INF’ye mesafeli olduğu aktarılıyor.

SOVYETLER NEDEN KABUL ETTİ?

Putin, kendisine Sovyetler Birliği yönetiminin bu anlaşmayı neden kabul ettiğinin sorulması üzerine “Tanrı bilir” diyerek, anlaşmanın Sovyetler için tek taraflı silahsızlanma anlamına geldiğini söylüyor.

Bunun sebebiyse anlaşmanın karadan taşınan füzeleri kapsamasına karşın, havadan ve denizden taşınanları kapsamaması. Anlaşma imzalandığında Rusya yalnızca karada taşınan orta menzilli füzelere sahipti. Yani anlaşmadan esas zarar gören taraf bir kara gücü olan Sovyetler Birliği olmuştu.

ABD ANLAŞMAYI İHLAL Mİ EDİYOR?

Anlaşmaya karşı olduğu söylenen mevcut Rus yönetimi, ABD’yi anlaşmayı ihlal etmekle de suçluyor. Rusya’ya göre ABD’nin Aegis füze savunma sistemi, bir savunma sistemi olarak sunulmasına karşılık saldırı yapma kabiliyetine de sahip ve bu sistemin kullandığı füzelerin menzili INF’yi ihlal ediyor.

Roket bilimci Markus Schiller, Rusya’ya bu konuda hak vererek, “Bu füzelerin neden Rusların başını ağrıttığını anlayabiliyorum” diyor. Schiller’e göre MK-41 sistemi yalnızca savunma füzeleri değil, Tomahawk seyir füzeleri atma kapasitesine de sahip.

RUSYA’YA NE YANIT VERİLECEK?

NATO’nun Rusya’nın INF’den sonraki silahlanmasına vereceği yanıtsa belirsiz. Rusya’ya simetrik bir yanıt verilerek Avrupa’ya orta menzilli nükleer füzeler yerleştirilmesi durumunda bölgede gerilim yükselecek, buna özellikle Almanya’nın karşı olduğu, kimsenin yeni bir nükleer silahlanma istemediği belirtiliyor.

Ayrıca nükleer silahlanmanın teknik zorlukları da bulunuyor. Yeni sistemler yerleştirilmesinin milyarlarca dolar maliyeti olacağı aktarılıyor. Bölgeye füze savunma sistemi yerleştirilmesi de gerçekçi değil. Avrupa’daki savunma sistemleri balistik füzelere karşı etkili olsa da, yüksekten uçmayan seyir füzelerini durduracak kabiliyette değil. ABD’nin elindeki Patriot sistemleriyse, gerekli menzilden yoksun.

YENİ HİPERSONİK SİLAHLAR

ABD ve Rusya’nın bir süredir yeni hipersonik silahlar geliştirmek üzerinde çalıştığı, bu silahların yüksek hızlara ulaşabildiği ve stratejik nitelikte olduğu aktarılıyor.

Putin tarafından duyurulan füzeler, 2 bin kilometre menzile sahip ve nükleer başlık taşıyabiliyor. Sarmat isimli kıtalararası nükleer Rus füzesiyse 100 ton ağırlığında ve 24 nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. ABD Senatosu’nda sorgulanan ABD Stratejik Komutanlığı yetkilisi John Hyten, bu füzelere karşı savunmaya sahip olup olmadıklarının sorulması üzerine, yeni Rus füzelerini durduracak bir savunmaya sahip olmadıklarını söylemişti.

‘NATO İÇERİSİNDE BÖLÜNME’

ABD’nin kararının Batı Avrupa ile Doğu Avrupa’nın yaklaşım farklarını ortaya koyduğu ve NATO içerisinde bölünme yaratacağı aktarılıyor. Yazıya göre Batı Avrupa ülkeleri Rusya’ya yumuşak yanıt verilmesinden yanayken, Polonya ve Baltık ülkeleri daha doğrudan “tehdit altında” hissederek NATO varlığının artırılmasını istiyor.

Spiegel’e göre Rusya, INF’nin ardından NATO içerisinde bölünme olacağını hesaplıyor. Polonyalı yetkililer, “ABD askerlerinin ve nükleer füzelerinin kıtaya yerleştirilmesi Avrupa’nın çıkarına” diyor. Yazıya göre ABD nükleer silahlarının Polonya’ya yerleştirilmesi bile ihtimal dahilinde. Polonya, Rusya’nın “yalnızca güçten anladığını” söyleyerek ABD askeri varlığının artırılmasını isterken, Almanya yönetimi bunun getireceği zorluklardan kaçınarak diplomasiden yana olmayı sürdürüyor.