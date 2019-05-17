Ali Kemal'in torunu Johnson Muhafazakar Parti liderliğine aday olacak

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma süreci sebebiyle kriz yaşayan Muhafazakar Parti'nin liderliğine aday olacak. Johnson, İngiltere Başbakanı Theresa May ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından görevini bırakmıştı.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin liderliği için yarışacağını açıkladı.

İngiliz Sigorta Aracıları Derneği’nin (BIBA) Manchester’daki kongresinde konuşan Johnson, liderlik için aday olacağını söyledi.

'KİMSE İÇİN SIR OLDUĞUNU SANMIYORUM'

Muhafazakar Parti’nin lideri olmayı isteyip istemediği şeklindeki soru üzerine Johnson, “Tabii ki aday olacağım. Bunun kimse için sır niteliği taşıdığını sanmıyorum. Ancak biliyorsunuz şu anda koltuk boş değil” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Avrupa Birliği ile vardığı AB'den çıkış anlaşması parlamentoda 3 kez reddedilen İngiltere Başbakanı Theresa May, partisinin liderlik yarışını düzenleyen 1922 Komitesi ile bugün gerçekleştirdiği toplantıda istifa baskısı altında kaldı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, May’den istifası için kesin tarih istenirken, May bu tarihi vermekten kaçındı.

MAY LİDERLİĞİNDEKİ PARTİ DÜŞÜŞTE

May’in liderliğindeki Muhafazakar Parti 2 Mayıs’ta yapılan kısmi yerel seçimde 1300’den fazla belediye meclisi üyeliği kaybetmiş, oy oranı yüzde 28’e kadar düşmüştü.

Ülkede yapılan bazı anketlere göre Muhafazakarlar yapılacak bir erken seçimde oy oranı açısından 3. parti konumuna düşebilir.

Muhafazakar Parti içindeki muhalif milletvekilleri aralık ayında May hakkında güvensizlik oylamasına gidilmesini sağlamış ancak May oylamayı kazanmıştı. Parti yönetmeliğine göre May hakkında gelecek aralık ayında kadar yeni bir güvensizlik oylamasına gidilemiyor.

Ancak siyasi gözlemciler, 1922 Komitesi’nin bu kuralı değiştirerek yeni bir oylamayı deneyebileceğini belirtirken, May’in de böyle bir değişikliği yargıya taşıyabileceğini ifade ediyor.

May daha önce reddedilen AB'den çıkış anlaşmasını haziran ayının ilk haftasında yeniden milletvekillerinin oyuna sunacağını açıkladıysa da anlaşmanın parlamento onayını almasının çok zayıf bir ihtimal olduğu değerlendiriliyor.

May daha önce AB'den çıkış anlaşmasının parlamentodan geçmesi halinde görevden ayrılacağı sözünü vermişti.

JOHNSON'IN LİDERLİK İÇİN İKİNCİ ADAYLIĞI OLACAK

May’in parti liderliğinden ve başbakanlıktan ayrılması durumunda başta Johnson olmak üzere bir dizi bakanın adı muhtemel adaylar arasında geçiyordu.

Johnson 2016’da AB'den çıkış referandumunun ardından dönemin Başbakanı David Cameron’ın istifasıyla boşalan liderlik koltuğu için adaylığını koymuştu. Ancak liderlik yarışında May’in desteğini artırması karşısında Johnson adaylıktan çekilmişti.

May'in kabinesinde Dışişleri Bakanlığı’na atanan Johnson, geçen temmuz ayında AB'den çıkış politikası konusunda hükümet çizgisiyle ayrı düşerek istifa etmişti.

Boris Johnson, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına yönelik kampanyanın önde gelen isimleri arasında yer almıştı.

AB'DEN ÇIKIŞ KRİZİ

İngiltere ile AB geçen ay yapılan zirvede, İngiltere'nin AB'den ayrılması 31 Ekim'e erteleme kararı alınmıştı.

AB, İngiliz hükümetine, parlamentoda daha önce 3 kez reddedilen AB'den çıkış anlaşmasını onaylatmayı başarması halinde Birlik'ten daha erken ayrılma seçeneği de sunmuştu.

May, anlaşmanın parlamentodan geçebilmesi için İşçi Partisi’ne diyalog çağrısında bulunmuş, bunu takiben partiler arasında görüşmeler başlamıştı.

İŞÇİ PARTİSİ HALK OYLAMASI İSTİYOR

İşçi Partisi İngiltere'nin kalıcı bir şekilde Gümrük Birliği içinde yer almasını savunuyor. Parti içinde geniş bir kesim, varılacak herhangi bir anlaşmanın ayrıca halk oyuna sunulmasını da talep ediyor.

İngiltere, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken AB'den çıkış daha önce de 12 Nisan'a ertelemişti. 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda İngiltere yüzde 48’e karşı 52 ile AB’den ayrılma kararı almıştı.

TRUMP JOHNSON'I ÖNERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmesi öncesinde İngiliz basınına konuşarak eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın "çok iyi bir başbakan" olacağını söylemişti.

Trump'ın yorumu ABD'nin İngiltere'de May yerine Johnson'ın liderliğini desteklediği yönünde yorumlandı.

TRUMP'A YAKIN İSİMLERLE GÖRÜŞMELER

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın, Trump'ın eski başdanışmanı Steve Bannon ile gizli görüşmeler yaptığı biliniyor.

Avrupa siyasetine aktif şekilde dahil olmak isteyen ve Avrupa sağını destekleyecek bir ağ oluşturulması için adımlar atan Bannon, Johnson'a AB'den anlaşmasız çıkış stratejisini desteklemesini önermişti.

MAY İLE JOHNSON ARASINDA AYRIMIN SEBEBİ NE?

İngiltere Başbakanı May, AB ile vardığı çıkış anlaşmasını mecliste kabul ettiremezken, dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı olan Johnson yapılan müzakerelere sert eleştiriler yöneltiliyordu.

May'in fazla taviz verdiğini düşünen Johnson, İngiltere halkının "sömürge statüsü için oy vermediğini" söyleyerek, AB'ye karşı daha sert tutum önerdi.

Johnson, May ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından istifa etmişti.

JOHNSON'IN BÜYÜK BÜYÜK DEDESİ OSMANLI'YDI

Boris Johnson'ın büyük büyük dedesinin Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış Ali Kemal olduğu biliniyor.

Johnson, Ali Kemal'in öz torunu Stanley Johnson'ın oğlu.