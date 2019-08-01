Aleksis'i öldüren polis serbest bırakıldı

Yunanistan’da Aleksis Grigoropoulos’u öldüren eski polis memuru Epaminondas Korkoneas serbest bırakıldı. Atina'da yüzlerce kişi bu durumu Aleksis'in öldürüldüğü yerde buluşarak protesto etti.
2008 yılının Aralık ayında devriye gezen polis Korkoneas, lise öğrencisi Alexis’i vurarak öldürmüştü. Olay Yunanistan’da büyük infial yaratmıştı.
SYRIZA’NIN YASASI SAYESİNDE SERBEST KALDI
Epameinondas Korkoneas, ömür boyu hapsine ve ek olarak 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Korkoneas, SYRIZA döneminde yürürlüğe giren yeni Ceza Kanunu’ndan faydalanarak serbest kaldı. Söz konusu yasa, 20 yıl veya daha fazla hapis cezasının üçte birini geçiren hükümlülerin serbest bırakılmasına olanak tanıyor. 11 yılını hapiste geçiren Korkoneas’ın cezası 13 yıla düşürülmüştü.