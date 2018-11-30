Alaska'da deprem: Tsunami uyarısı yapıldı

ABD'nin Alaska eyaletinde 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD'nin Alaska eyaletinde 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Anchrorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olan deprem sonrası tsunami uyarısı yapıldı.

ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchrorage kentinde meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, Cook Inlet ve Kenai yarımadasının güney bölgesi için tsunami uyarısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan (USGS) yapılan açıklamada, yerel tsunami uyarısının, Anchorage kentinin yaklaşık 12 kilometre kuzeyinde ve 40 kilometre derinde meydana gelen deprem sonrasında yapıldığı belirtildi.