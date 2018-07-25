Al Masdar: Türk askeri ateş açtı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Al Masdar’ın haberine göre, Türk askerinin açtığı ateş sonucu biri 15 yaşında iki Suriyeli yaşamını yitirdi, bir Suriyeli de yaralandı.
Haberde, Suriye sınırından Türkiye’ye geçmeye çalışan 15 yaşındaki Hala el Mahmud ile 40 yaşındaki İntisar Ramazan’ın İdlib’in kuzeybatısında yer alan Derkuş’taki mülteci kampı yakınlarında bulunan sınır duvarına yaklaştıkları sırada Türk jandarmasının açtığı ateş sonucu yaşamlarını yitirdiği bildirildi. Haberde açılan ateş sonucu yetişkin erkeğin de yaralandığı ifade edildi.
Ölenlerin Suriye hükümetiyle cihatçılar arasında varılan anlaşma doğrultusunda Şam yakınlarını terk ederek bölgeye göç eden binlerce kişiden oldukları belirtildi.