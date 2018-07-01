Aksoy: Afrin’i Afrinlilere bırakıyoruz

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, yabancı gazetecilerle Afrin’de düzenlenen programda konuştu. Afrin konusunda 'Türkiye aleyhine algı operasyonu olduğunu' ileri süren Aksoy, Türkiye'nin ‘bir süre daha’ Afrin'de kalacağını, daha sonra Afrin'i Afrinlilere bırakacaklarını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, yabancı gazetecilerin Afrin'i ziyaret ettiği program sırasında TRT Haber canlı yayınına katıldı. Afrin'e 16 ülkeden 32 basın kuruluşu temsilcisinin getirildiğini söyleyen Aksoy, bu sabah yaklaşık 50 gazeteciyle Öncüpınar Sınır Kapısı'nda bir araya geldiklerini belirtti.

Afrin konusunda Türkiye aleyhine “bir algı operasyonu yapıldığını” ileri süren Aksoy, "Bugün siz de buradasınız, görüyorsunuz. Hayat normale döndü. Kadınlar çocuklarıyla alışveriş yapıyor. Gayet canlı bir hayat görüyoruz. Burada yıkık dökük bir Afrin ile karşılaşmadık" diye konuştu.

‘KALIŞIMIZ SÜRECEK ANCAK HAFTALARDAN BAHSETMEK DOĞRU DEĞİL’

Afrinliler'in kendi belediye meclisini kurduğunu belirten Aksoy "Bunun içinde Kürtler, Türkmenler, Araplar var. Yavaş yavaş onlara devredilmeye başlanıyor güvenlik yapıları, askeri yapıları. Tabii bir süre sürecek Türkiye'nin burada kalışı. Öyle haftalardan bahsetmek doğru değil, o konuda bir düzeltme yapmak isterim. Fakat dediğim gibi güvenlik kuvvetlerinin eğitimi ve donatımına ilişkin çalışmalar son sürat devam ediyor” dedi.

140 binden fazla Afrinlinin geri döndüğünü söyleyen Aksoy “Tüm gücümüzle burayı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak yabancı gazetecileri buraya getirmemizin amacı da gerçek durumu görmeleri. Dışarıdan bakarak belirli bir kanaate sahip olmak kolay. Fakat Türkiye'nin burada neler yaptığını kendi gözleriyle görmelerini istedik. Terörü temizledik ve Afrinlilere Afrin'i bırakıyoruz” ifadelerini kullandı.