Akşener laiklik sorusunu yanıtlamaya 'hacıyım' diyerek başladı

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Guardian gazetesinin laiklik ilkesiyle ilgili düşüncelerini sorması üzerine 'Ben ibadet eden bir müslümanım. Hacca da gittim ancak bizi yöneten yasaların akla dayanması gerekir' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Guardian gazetesine verdiği demeçte "ibadet eden" bir Müslüman olduğunu, hacca da gittiğini vurguladıktan sonra yasaların akla dayanması gerekir sözleriyle laiklikle ilgili düşüncelerini aktardı.

BBC'nin aktardığına göre İyi Parti Genel Başkanı Akşener Guardian gazetesine verdiği demeçte 24 Haziran seçimlerini "Ülke tarihinin en önemli seçimi" olarak niteliyor ve "Tek kişinin idaresindeki bir yönetim, Türkiye'ye orta ve uzun vadede çok şey kaybettirir.Türkiye'de demokrasi düzgün işlemiyor, bizim bunu yeniden tesis etmemiz gerek. Hukukun üstünlüğünü ve yargıyı yeniden tesis etmemiz gerek" diyor.

Akşener'in laiklik ilkesi ile ilgili düşüncelerini de şu şekilde özetliyor:

"Ben ibadet eden bir Müslümanım. Hacca da gittim ancak bizi yöneten aklın yasalara dayanması gerekir. Devletin laik olması, yasaların insanlar için ve zaman içerisinde insanların farklılaşan ihtiyaçlarına göre değiştirilmesini sağlar."

Guardian gazetesi, Akşener'in Kürt seçmenleri ikna etmekte zorlanacağını belirterek "Kürtlerin yaşadığı bölgelerde Türkiye'nin en kötü insan hakları ihlallerinin yaşandığı dönemde Akşener İçişleri Bakanı olarak görev yapıyordu" hatırlatmasında bulunuyor. Ayrıca Guardian, Akşener'in şu ana kadar Kürt sorununun nasıl çözümlenebileceğine dair somut bir öneride bulunmadığını da vurguluyor.