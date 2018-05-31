AKP'nin 'İsrail' tepkisi kısa sürdü: Büyükelçi Washington'a gidiyor

AKP'nin ABD'ye 'Kudüs kararı' sebebiyle gösterdiği tepki beklenenden de kısa sürdü. ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç, Washington'a gidiyor.
Perşembe, 31 Mayıs 2018 12:06

ABD ile Türkiye arasında 4 Haziran'da yapılacak Menbiç görüşmesi öncesinde Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç Ankara'dan ayrıldı.

Kılıç'ın görevini sürdürmek üzere Washington'a gittiği açıklandı.

Türkiye'nin ABD Büyükelçisi, ABD'nin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması sonrasında "istişare" için Türkiye'ye çağrılmıştı. Kılıç, yalnızca 16 gün Türkiye'de kaldı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması sonrası yaşanan eylemlerde 50 bin Filistinli direnişçinin üzerine gerçek mermilerle ateş açan İsrail ordusu onlarca Filistinliyi öldürmüştü.

 