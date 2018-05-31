AKP'nin 'İsrail' tepkisi kısa sürdü: Büyükelçi Washington'a gidiyor

ABD ile Türkiye arasında 4 Haziran'da yapılacak Menbiç görüşmesi öncesinde Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç Ankara'dan ayrıldı.
Kılıç'ın görevini sürdürmek üzere Washington'a gittiği açıklandı.
Türkiye'nin ABD Büyükelçisi, ABD'nin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması sonrasında "istişare" için Türkiye'ye çağrılmıştı. Kılıç, yalnızca 16 gün Türkiye'de kaldı.
ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması sonrası yaşanan eylemlerde 50 bin Filistinli direnişçinin üzerine gerçek mermilerle ateş açan İsrail ordusu onlarca Filistinliyi öldürmüştü.