AKPM, Türkçe'yi çalışma dilleri listesinden çıkardı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Türkçeyi meclisin ‘çalışma dilleri’ listesinden çıkarma kararı aldı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) vekilleri, Fransa’nın başkenti Paris’teki toplantıda, Türkçeyi meclisin ‘çalışma dilleri’ listesinden çıkarma kararı aldı.

Sputnik'te yer alan habere göre AKPM'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin genel kurul ve komite toplantılarının çevirisini kendi imkanlarıyla yapabileceği kaydedildi.

Bunun, finansal katkıların azalması bağlamında bütçe tasarrufuna yönelik ilk kararlardan biri olduğu ifade edildi.

Türkiye geçtiğimiz yıl, AKPM'ye katkıyı minimuma düşürme kararı almıştı.