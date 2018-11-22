AKPM: Demirtaş kararının hızla uygulanmasını umuyoruz

Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden, AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili 'hızla uygulanmasını umuyoruz' açıklaması yapıldı.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Liliane Maury Pasquier, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması yönündeki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararının hızlı bir şekilde uygulanmasını umut ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AİHM'in Demirtaş hakkındaki kararı için "bizi bağlamaz" demişti.

DW Türkçe'nin aktardığına göre konuya ilişkin Strasbourg'da yazılı bir açıklama yayımlayan Maury Pasquier, kararın uygulanmasının "Türkiye'de demokratik kurumların işleyişi ve demokratik bir toplumda parlamenterler ve siyasiler için öngörülmüş yüksek dereceli korumanın yeniden ifadesi bakımından can alıcı öneme sahip olduğunu" dile getirdi.

Açıklamada, "Genel olarak, parlamenterlerin demokratik görevlerini etkin biçimde yerine getirebilmek için belirli güvencelere ve temel hak ve özgürlüklerinin yüksek düzeyde korunmasına ihtiyaçları vardır. AİHM içtihadı ve Venedik Komisyonu'nun tavsiyeleri bu alanda saygı gösterilmesi gereken standartları ortaya koymuştur. Tutukluluk gibi parlamenterlerin hak ve özgürlüklerine getirilecek meşru olmayan kısıtlamalar parlamenterleri sadece birey olarak etkilemez, aynı zamanda parlamentoların işleyişi ve bir bütün olarak demokrasinin işleyişi açısından tehdit oluşturur" ifadelerine yer verildi.

Maury Pasquier, bu standartlara ulusal yargı içinde ve Avrupa bütününde saygı duyulduğunu takip etmenin AKPM üyeleri olarak "ödevleri" olduğunu da kaydetti.

Türkiye, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Nisan 2017'de AKPM'nin "denetim sürecine" alınmıştı.

