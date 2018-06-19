AKP'den Kuzey Kıbrıs eğitim kurumlarına müdahale

Kuzey Kıbrıs'taki eğitim kurumlarını belirlemeye çalışan AKP hükümeti, kurumların bütçesine yaptığı katkının yüzde 50'sini kesti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) bugün yayınladığı açıklamayla AKP'nin Kuzey Kıbrıs'ın eğitim bütçesine yaptığı katkının yüzde 50'sini kesmesine tepki gösterdi.

Açıklamada AKP iktidarının Kuzey Kıbrıs'taki eğitimi gericileştirmek için müdahalede bulunduğu, itirazları bastırmanın yolunu da bütçeyi kesintisiyle tehdit etmekte bulduğu ifade edildi.

'AKP MİSYONERLİĞİ'NE TEPKİ

"Kuran Kursları adı altında beyin yıkama ve AKP’ye oy devşirme girişimleri Çanakkale gezileri ile AKP’ye para aktarma projesi dayatılmaya devam etmektedir" ifadelerinin yer aldığı KTÖS açıklamasında, "Kuzey Kıbrıs’ta sürdürülen AKP misyonerliği faaliyetlerine karşı çıkanları terbiye etmek için her türlü araç kullanılmaktadır" dendi.

AKP'nin çocukların eğitimini bile kendi siyasi hedefleri için rant olarak gördüğünü vurgulayan KTÖS, Kıbrıs'ın kuzeyini insan kaçakçılığı ve kara para aklama merkezi haline getiren AKP hükümetinin Kıbrıslı Türklere dini baskı yaptığını vurguladı.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 57'Sİ TC VATANDAŞI

"Okullarımızda okuyan öğrencilerin yüzde 57’si TC vatandaşı olduğu gerçeği bilinmesine rağmen, TC’nin eğitime yaptığı bu yılki katkının yüzde 50’si kesilmiştir" denen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: