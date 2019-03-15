AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'den ortak Yeni Zelanda açıklaması

TBMM'de grubu bulunan 5 parti Yeni Zelanda'daki saldırıyı ortak bildiriyle kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan imzasıyla ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Bizler TBMM Başkanı Şentop'un çağrısıyla bir araya gelen AKP, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti temsilcileri olarak Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrinde bugün, cuma namazı sırasında ibadet etmekte olan cemaate yönelik olarak gerçekleştirilen ve en az 49 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan silahlı terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Yeni Zelanda’da gerçekleşen saldırının, dünyanın her yerine yayılmaya çalışılan İslam karşıtlığının boyutlarını göstermesi bakımından hayati, insanlığın tavır almasını gerektiren küresel bir tehlikeye işaret etmesi açısından da önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Bildiride, bu menfur hadisenin, birkaç "çılgın"ın şahsi teşebbüsü olmaktan ziyade, her geçen gün artan ve bir kısım politikacının, medya unsurunun destek verdiği İslam ve yabancı karşıtı, nefret söylemini esas alan ırkçılığın sonucu olduğuna dikkat çekildi.