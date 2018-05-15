'AKP casus yazılımla CHP'yi takip ediyor'

Alman gazetesi Süddeutscher Zeitung, AKP'nin Alman firması Finfisher'ın akıllı telefonlar için geliştirdiği 'Finspy' adlı casus yazılım yoluyla CHP'yi takip ettiğini iddia etti.

Alman gazetesi Süddeutscher Zeitung, akıllı telefonlar için geliştirilen Alman casus yazılımının Türkiye'de AKP tarafından CHP'yi izlemek için kullanıldığını iddia etti.

Dijital haklar derneği Access Now'un açıklamasına dayanan iddianın, bağımsız güvenlik uzmanları tarafından doğrulandığı bildirilirken, sıkı ihracat kurallarına rağmen yazılımın Türkiye'ye nasıl ulaştığı belirsizliğini koruyor.

Münih'te bulunan Finfisher adlı şirketin geliştirdiği “Finspy” adlı yazılımın, akıllı telefonlara ulaşabildiği belirtiliyor. Programın telefon kayıtlarından canlı dinleme ve okuma sağladığı söyleniyor.

Yazılım yoluyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşü sırasında Twitter'da #adaleticinyürü etiketlerini akıllı telefonlarda kimin kullandığının takip edildiği iddia ediliyor.

Finfisher, kendi sayfasında yaptığı açıklamada terör ve şiddet suçlarını ortadan kaldırmak için “sadece güvenlik ve istihbarat güçleri”yle beraber çalışıldığını söylüyor.