Akkuyu'nun eski yöneticisi casusluktan gözaltına alındı

Akkuyu Nükleer yönetim kurulu üyeliği de yapan Rus Karina Tsurkan, Rusya gizli servisi FSB tarafından gözaltına alındı.

2017 yılına kadar Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi'nin yönetim kurulunda yer alan Karina Tsurkan Rusya'da casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı.

Dünya gazetesinin haberine göre Rus devlet şirketi Inter RAO’nun Yönetim Kurulu Üyesi Karina Tsurkan, Rus gizli servisi FSB tarafından gözaltına alındı. Rus basınında da geniş yer bulan Tsurkan’ın hangi ülkeye casusluk yaptığı ise açıklanmadı. Inter RAO’nun Ticaret Birimi’ni yöneten Tsurkan, için 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Tsurkan, Türkiye’yi yakından tanıyan bir isim.

YERİNİ CÜNEYD ZAPSU ALMIŞTI

Tsurkan, Türkiye’nin ilk nükleer santrali unvanını almaya hazırlanan Rusya’nın yaklaşık 20 milyar dolara yapacağı Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi’nin yönetim kurulunda da yer almıştı. 2017’de görevinden istifa eden Tsurkan’ın yerine Yönetim Kurulu Üyesi unvanıyla Cüneyd Zapsu atanmıştı. İstihbarat servisi FSB’nin, Tsurkan ile birlikte Rusya Enerji Bakan Yardımcısı unvanına sahip üst düzey bir ismin daha ofisine baskın yaptığı iddia ediliyor.