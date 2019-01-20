AKEL, Niyazi Kızılyürek'i Avrupa Parlamentosu seçimlerine aday gösterdi

Kıbrıs'ta ana muhalefet konumunda bulunan AKEL, mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimelerinde akademisyen Niyazi Kızılyürek'i aday göstererek, ilk kez listesinde Kıbrıslı Türk adaya yer vermiş oldu.

Kıbrıs'ta ana muhalefet konumunda bulunan Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Merkez Komitesi, 26 Mayıs’ta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilliği seçimlerinde yarışacak 6 adayını belirledi. Akademisyen ve yazar Niyazi Kızılyürek AKEL’den aday olarak açıklandı. AKEL’in aday listesinde ilk kez Kıbrıslı Türk aday yer aldı.

AKEL, Kızılyürek’in adaylığını duyururken “parti tabanından gelen yoğun talep ve önemli bir görüş birliğiyle” bu kararın alındığını belirtti.

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef göstermesinin ardından saldırıya uğrayan Afrika Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Şener Levent de 6 kişilik bir grup ile AP seçimlerine aday olacağını açıklamıştı.

AP seçimlerinde Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip yaklaşık 77 bin Kıbrıslı Türk de oy kullanabilecek. 23 bin Kıbrıslı Türk ise 2 Nisan’a kadar güneydeki seçim ofislerine başvurması halinde seçmen listesine eklenecek.