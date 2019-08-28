Akdeniz'de tekne battı: En az 40 sığınmacı yaşamını yitirdi

Libya'dan Avrupa kıyılarına gitmeye çalışan sığınmacıları taşıyan tekne battı. En az 40 kişi hayatını kaybetti.
Sığınmacıların büyük bölümünün denizde kaybolduğu söylenirken, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği yaklaşık 60 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Kurtarılanlar arasında Sudan, Mısır, Fas ve Tunus vatandaşları olduğu belirtiliyor.
Birleşmiş Milletler yetkilileri, Avrupa Birliği ülkelerine insani yardım gemilerinin sığınmacıları kurtarmalarına izin vermeleri çağrısında bulundu.