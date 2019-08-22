Akdeniz’de göçmenleri kurtaran kaptan madalyayı reddetti

Akdeniz’de yüzlerce göçmeni kurtaran Alman gemi kaptanı Pia Klemp, Fransa’nın başkenti Paris’in onur madalyasını reddetti. Fransa’nın göçmen politikasının ikiyüzlülülüğünü teşhir eden Klemp ‘Kimin kahraman kimin yasadışı olduğuna karar verecek otoritelere ihtiyacımız yok’ dedi.

Akdeniz’de yüzlerce göçmeni kurtaran Alman gemi kaptanı Pia Klemp, Fransa’nın başkenti Paris Belediyesi’nin en saygın ödüllerinden bir olarak bilinen Grand Vermeil Madalyası’nı reddetti. Meslektaşı Carola Rackete ile birlikte Akdeniz’de yüzlerce göçmeni kurtardıkları için madalyaya değer bulunan Pia Klemp, Facebook hesabından yayımladığı mesajda Paris Belediyesinin göçmen ve mültecilere yönelik ikiyüzlü tutumunu da teşhir etti.

Klemp “Kimin ‘kahraman’ kimin ‘yasadışı’ olduğuna karar verecek otoritelere ihtiyacımız yok” dedi ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’ya hitaben şunları yazdı:

'BANA MADALYA VERİRKEN PROTESTOLARI BASTIRIYORSUNUZ'

“Bana madalya vermek istiyorsunuz. Çünkü mürettebatımız ‘her gün göçmenleri zorlu koşullardan kurtarmak için çalışıyor’. Bu esnada polisiniz sokaklarda yaşamaya zorladığınız insanların üzerinden battaniyelerini çalıyor ve bir yandan da siz protestoları bastırıp göçmenlerle sığınmacıların haklarını savunan insanları kriminalize ediyorsunuz.”

Reuters’ın haberine göre Paris Belediyesi’nden bir sözcü Klemp’in açıklamasının ardından kendisiyle irtibata geçeceklerini söyledi. Sözcü belediyenin mültecilere tam destek verdiğini ve insan haklarına saygı gösterdiğini ileri sürdü.

Klemp İtalya’da yasadışı göçe yardımcı olmak suçlamasıyla yargılanıyor. Klemp’in kaptanı olduğu Iuventa adlı yardım gemisine İtalyan yetkililer tarafından Ağustos 2017’de Sicilya’da el konulmuştu.

Klemp yargılandığı davada suçlu bulunursa 20 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.

