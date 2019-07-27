Akdeniz’de 55 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Perşembe günü göçmenleri taşıyan teknenin batmasının ardından Libya kıyılarında şimdiye kadar 55 ceset bulundu.

Akdeniz'de önceki gün batan teknedeki göçmenlerden 55'inin cansız bedenine ulaşıldı.

Libya Kızılayı'nın bir üyesi Reuters'a yaptığı açıklamada, 55 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını, kayıp göçmenleri bulmak için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Perşembe günü batan gemide kaç kişinin bulunduğuna dair hâlâ net bir bilgi verilmedi.

Reuters’a konuşan Kızılay üyesi Abdülmenam Ebu Sabay, Trablus'un yaklaşık 120 km doğusunda Komas yakınlarında alabora olan teknenin, çoğunlukla Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere 350’ye yakın kişiyi taşıdığını söyledi. Sabay “Faaliyetlerimizi yürütmek için yeterli kapasiteye sahip değiliz. Vatandaşlar bize kendi araçlarıyla yardım ediyorlar” yorumunda bulundu.

Libyalı sahil güvenlik görevlileri ve bölgedeki balıkçılar perşembe günü 134 göçmeni kurtarmıştı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) olayı “bu yılın en kötü Akdeniz trajedisi” olarak tanımladı.