Akar: Menbiç’te ABD ile ortak devriye başladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin Menbiç kentinde TSK ile ABD askerlerinin ortak devriye faaliyetinin bugün itibariyle başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK ile ABD askerlerinin Suriye’nin Menbiç kentinde bugün ortak devriye faaliyetine başladığını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklama yapan Akar, devriyenin bugün saat 15.53'te başladığını belirtti.

Akar, "Bizim ABD ile beraber Münbiç'te yapmayı planladığımız, eğitimini tamamladığımız ve başlayacak dediğimiz ABD ve TSK unsurlarının müşterek devriyesi bugün saat 15.53'te başlamış bulunuyor" dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, ortak devriye faaliyeti Menbiç ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesini birbirinden ayıran Sacu Çayı civarında yürütülüyor.

ABD ve Türkiye, 4 Haziran'da YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi konusunda mutabakat sağlamış, oluşturulan yol haritasında 4 Haziran'dan sonraki ilk 3 ay içinde ortak devriyelerin tamamlanması ve YPG'nin bölgeden çıkartılarak buradaki askeri ve sivil meclislerin yeniden yapılandırılmasının öngörüldüğü açıklanmıştı.

Yol haritası ABD tarafından teknik gerekçelerle ertelenmişti. TSK ile ABD şimdiye kadar bölgede koordineli ancak birbirinden bağımsız devriye faaliyetleri sürdürüyordu. Daha önce, ABD’nin Suriye’deki operasyonlarını yürüten askeri sözcüsü, TSK’nin Menbiç’in içine girmeyeceğini açıklamıştı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda bombardımana başlaması üzerine, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri IŞİD'e karşı operasyonları askıya aldığını ABD'ye bildirmişti.

