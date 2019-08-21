Akar ile Esper 'güvenli bölge' planını görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Akar ile ABD'li mevkidaşı Esper arasındaki telefon görüşmesinde Suriye'de 'güvenli bölge' planının ilk aşamasının bugünden itibaren başlatılması konusunda mutabık kalındı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Mark Esper telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre telefon görüşmesinde iki bakan Suriye'de "güvenli bölge" planının ilk aşamasının bugünden itibaren başlatılması konusunda mutabık kaldı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada "Görüşmede iki Bakan tarafından Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla Askeri Heyetlerin en kısa zamanda Ankara’da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı" denildi.

Açıklamada ayrıca "Bakan Akar tarafından görüşmede Suriye’de Fırat’ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı" denildi.