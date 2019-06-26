Akar ile Esper görüşmesinde ABD'den yaptırım mesajı

Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın bugün ABD’li mevkidaşı Mark Esper’le görüşmesinde S-400 kriziyle ilgili bir ilerleme sağlanmadığı, Esper’in Akar’a ‘Türkiye S-400’leri kabul ederse ekonomik duruma etkisini de kabul etmeli’ dediği belirtildi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, ana karargahta ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Reuters’ın bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Esper görüşmede Akar’a “Türkiye’nin hem S-400’lere hem de F-35’lere sahip olamayacağını” söyledi ve “Eğer Türkiye S-400’leri kabul ederse bunun yalnızca F-35 programına yönelik değil, Türkiye’nin ekonomik durumuna ilişkin sonuçlarını da kabul etmeli” dedi.

Reuters’a konuşan yetkili görüşmede Türkiye’nin mevcut pozisyonunu değiştirip değiştirmediğine dair soruya ise “Herhangi bir sürpriz olmadı ancak bakan ve bakan vekili birbirlerine karşı çok nettiler” diye yanıt verdi.

'SURİYE DE KONUŞULDU'

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, görüşmede Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinildiği, Suriye ve F-35 savaş uçağı projesi ile diğer ikili güvenlik ve savunma işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

RUS ŞİRKET: TESLİMAT TEMMUZDA

Öte yandan S-400 hava savunma sistemlerinin üreticisi Rus devlet şirketi Rosoboronexport’un başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye ile S-400 anlaşması konusunda “İlk teslimata yüzde 99 hazırız. Temmuzda ilk teslimat başlayacak, şu anda lojistikle ilgili kısımları tamamlıyoruz" dedi.

ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizinin ve olası yaptırımların haftasonu G-20 zirvesinde bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmenin de ana konusu olması bekleniyor.