Airbus ve BMW: Brexit netleşmezse İngiltere'den çekiliriz

Müzakerelerden sonuç alınamaması durumunda Mart 2019’da aynen yürürlüğe girmesi beklenen İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması kararına uluslararası şirketler ve bankalardan tepkiler geliyor. Havacılık devi Airbus ve BMW sürecin netleşmemesi durumunda İngiltere'den çekilebileceklerini açıkladı.

Avrupa’nın uçak imalat tekeli Airbus, Avrupa Birliği’nin İngiliz havacılık sanayiinin ticaretini kısıtlama hamlesi ve İngiltere’de git gide karmaşıklaşan Brexit müzakerelerin ardından İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ileriye dönük herhangi bir ticari anlaşma olmaksızın ayrılması halinde ükeden çekilme tehdidinde bulundu.

Avrupa Birliği ve ortak pazardan çıkılmasını onaylayan kısa adıyla Brexit olarak bilinen halk oylaması 2016 yılında kabul edilmişti. Mart 2019’a kadar müzakere süresi bulunan hükümetin bir formül geliştirememesi durumunda Brexit kararı yürürlüğe girecek. Brüksel’in kararına göre ise 29 Mart 2019’dan itibaren İngiltere’nin ürettiği uçak parçaları artık AB içerisinde kullanılamayacak ve İngiltere’de verilen uçuş ehliyetleri AB içerisinde geçerli olmayacak.

İngiltere’deki havacılık sanayii temsilcilerinin tepkilerine rağmen İngiltere Genel Havacılık Sanayicileri Birliği ve İngiltere havacılık kurumu ADS ise AB’nin bu tutumunun sadece İngiltere’yi etkilemeyeceğini, aynı zamanda 193 milyar sterlinlik AB havacılık ve savunma endüstrisini de etkileyeceğini belirtiyor.

İngiltere’de 25 ayrı noktada 14 bin, tedarik zincirleri dahil olmak üzere de 100 bine yakın işçi istihdam eden Airbus’ın ülkeye yıllık katkısının 7,8 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.

Brexit karşıtı vekillerin tepkisini alan çekilme tehdidi sadece Airbus ile sınırlı değil. Airbus’un ardından BMW de yaz sonuna kadar müzakerelerin netleşmesi gerektiğini söyledi. Japonya Büyükelçisi ise "Şayet ekonomik faaliyetleri sürdürmek mümkün olmaktan çıkarsa Japon şirketleri İngiltere’deki faaliyetlerine devam edemez" şeklinde bir açıklamada bulundu. Ülkede faaliyet gösteren kimi uluslararası bankaların acil eylem planları hazırladığı da duyumlar arasında.