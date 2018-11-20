Airbnb'den İsrail kararı: İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evler siteden kaldırıldı

Airbnb, gelen tepkiler üzerine işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan evleri siteden kaldırdı. Batı Şeria'daki İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasadışı kabul ediliyor.

Ev kiralama sitesi Airbnb, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasadışı İsrail yerleşimlerini siteden kaldırma kararı aldı.

Airbnb tarafından yapılan açıklamada "ABD hukuku Airbnb gibi şirketlerin bu bölgede faaliyet yürütmesine izin veriyor. Ancak aynı zamanda küresel toplumun büyük kısmı şirketlerin burada iş yapmaması gerektiğini söylüyor, çünkü şirketlerin yerinden edilmiş insanların topraklarından kâr etmemesi gerektiğine inanıyorlar" denildi.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimlerini yasadışı olarak kabul ediyor ve yerleşimleri kınayan açıklamalarda bulunuyor.

Airbnb'nin Batı Şeria'daki evlerin siteye koyulmasına izin vermesi, yıllardır tartışma yaratan bir konuydu. Airbnb'nin evlerin kiralanmasına izin vermesi "yerleşimlerin büyümesine aracı olmak" olarak görülüyordu.

Filistin Kurtuluş Örgütü, Airbnb'den evlerin siteden kaldırılmasını talep etmişti. İsrail'in 1967'de Batı Şeria'yı işgal etmesinden beri, 600 bin İsrailli yerleşimci burada inşa edilen yerleşimlere geldi.