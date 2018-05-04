Air France grevi istifa getirdi

Fransa ulusal hava yolu şirketi Air France’in İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac, çalışanların grevi sonrası anlaşma sağlanamaması sebebi ile istifa edeceğini duyurdu.

Fransa’nın ulusal hava yolu şirketi Air France İcra Kurulu Başkanı Jean-Marc Janaillac, şirket çalışanlarının bir süredir yürüttüğü grevler sonucunda, şirket ile çalışanlar arasında anlaşma sağlanamaması sebebi ile istifa edeceğini duyurdu.

Air France yönetimine karşı 11 sendika tarafından pilotlar, kabin ve yer hizmetleri çalışanlarının başlattığı grevde şimdiye kadar aralıklı olarak 12 gün iş bırakılırken, şirketin Genel Müdürü Jean-Marc Janaillac, pazarlıklar başarılı sonuçlanmazsa istifa edebileceğini açıklamıştı. Şirketin son teklifi çalışanlar arasında yapılan oylamada yüzde 55 oranında bir oyla reddedildi. Şirket çalışanlarının teklifi kabul etmemesi üzerine açıkla yapan Janaillac, “Oylamanın sonucunu kabul ediyorum ve önümüzdeki günlerde Air France ve Air France-KLM Yönetim Kuruluna istifamı sunacağım" ifadelerini kullandı.

Grev nedeniyle Air France'in yarınki uçuşlarının yaklaşık yüzde 25'inin iptal edildiği bilgisini paylaşıldı.