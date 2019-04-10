AİHM'e de yandaş seçtirmeyi başardılar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) görev yapacak yargıç adaylarını belirledi. Seçilen üyeler arasında Türkiye adına görev yapacak olan isim Saadet Yüksel oldu. Saadet Yüksel, eski AKP'li vekil ve Yeni Dünya Vakfı'nın istişare kurulu başkanı Cüneyt Yüksel'in kardeşi.

AİHM'de Türkiye adına görev yapan Prof. Dr. Işıl Karakaş'ın görev süresinin dolmasının ardından gerçekleşen yeni seçimde, göreve Doç. Dr. Saadet Yüksel seçildi.

Adalet ve Dışişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen süreç çerçevesinde yapılan seçimde Yüksel 111 oy aldı.

Saadet Yüksel, eski AKP Mardin Milletvekili ve AKP’ye yakın Yeni Dünya Vakfı İstişare Kurulu Başkanı olan Cüneyt Yüksel’in kardeşi. Vakfın başkanlığını ise eski AKP Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu yapıyor. Vakfın 20 Aralık 2018 tarihinde yaptığı istişare kurulu toplantısına Saadet Yüksel de katılmış ve bir konuşma yapmıştı.

'MAHMUT ÜSTAT...'

Yeni Dünya Vakfı’nın internet sitesinde yer alan konuşmasında Mahmut Göksu'dan 'üstat' diye bahseden Yüksel, 'Mahmut üstadın bahsettiği topluma katkıyı hukuk dünyasına öğrenci yetiştirerek, yayın yaparak, bilim yaparak sürdüren bir hukukçuyum, öğretim üyesiyim. Yeni Dünya Vakfı’nın hukuku da kapsayacak birçok alanda topluma katkıyı gerçekleştirmeye çalıştığını biliyorum' ifadelerini kullanıyor.

Ayrıca toplantıya katılan isimler arasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin de bulunduğu görülüyor.

111 oy alarak göreve gelen Saadet Yüksel'in AİHM'de 9 yıl boyunca çalışacağı öğrenildi.